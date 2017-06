Confira o belo Festival das Rosas no Gunma Flower Park

O Gunma Flower Park, localizado em Maebashi, está realizando seu belo festival das rosas e o fotógrafo do Portal Mie, Jorge Ikeda, esteve no local e registrou belas imagens! Confira a seguir!

Localizado em uma área rural próxima ao Monte Akagi, o parque é muito visitado e seus amplos canteiros estão sempre cheios com vários tipos de flores em todas as estações (detalhes de acesso ao parque e galeria de imagens no final da matéria).

No “Rose Festival” que será realizado até o dia 11 de junho (domingo), 350 tipos de rosas serão exibidas no parque. Rosas de vários países embelezam toda a área.

Com uma ótima infraestrutura, o parque conta com 5 estufas, um salão de eventos chamado Flower Hall, restaurante, áreas para as crianças pequenas se divertirem, além de outros locais de lazer para toda a família! Há até um trenzinho que percorre todo o parque!

Confira mais belas imagens registradas pelo fotógrafo do Portal Mie, Jorge Ikeda:

Informações:

Rose Festa (バラフェスタ)

Local: Gunma Flower Park (ぐんまフラワーパーク)

Data: 13 de maio (sábado) a 11 de junho (domingo) de 2017

Horário de funcionamento do parque:

das 9h às 17h (pode variar dependendo da época do ano)

Valor de entrada:

¥700 Adultos / ¥560 Crianças (podem variar dependendo da época)

Estacionamento gratuito (capacidade para 520 veículos)

Site para informações: Flower Park (em japonês)

Imagens: Jorge Ikeda