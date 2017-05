Parque de diversões com ar retrô e barato volta a ficar famoso

Ganhar popularidade depois de tantos anos de existência pode ser por conta da divulgação. Sob o tema “o parque de diversões mais nostálgico do Japão”, o Luna Park registrou recorde de público no ano passado, com 1,46 milhão de visitantes. E no último grande feriado – Golden Week – recebeu milhares de famílias com crianças pequenas.

O público foi tão grande que brinquedos como o carrossel (merry-go-round) e outros chegaram a ter formação de fila, segundo o Sankei Photo.

Parque de diversões retrô e baratíssimo

O Luna Park fica na cidade de Maebashi (Gunma), em uma extensa área de quase 9 mil metros quadrados. Foi inaugurado em 1.954 e veio passando por manutenções para continuar oferecendo diversão “analógica”.

Além do espaço e o ar retrô, divertir-se custa muito barato. Há brinquedos por 10 ienes ou 50 ienes. Com mil ienes, uma família com 2 crianças, pode passar o dia. Se bater fome, há venda de onigiri (bolinhos de arroz), tradicional iguaria japonesa.

O repórter entrevistou um casal de Tóquio, com 2 crianças, que foi visitar o parque. “Agora compreendemos porque o parque é famoso. O ar retrô e diversão barata justificam”, declararam.

Há várias atrações para as crianças, em especial uma chama muito à atenção: os cavalos de madeira. Custa apenas 10 ienes para brincar com eles. Brincar no aviãozinho ou mini helicóptero, correr de kart na pista, no carrossel e outros, fazem com que as crianças nem se lembrem do smartphone ou tablet.

Informações do Luna Park

Nome em japonês るなぱあく

Horários: até 19 de julho, das 9h30 às 17h00; de 21 de julho a 31 de agosto, das 9h30 às 18h00

Bilhetes: 11 bilhetes de ¥50 por 500 ienes ou individual de 50 ienes

Moedas de 10 ienes: para os brinquedos menores

Endereço: Gunma-ken Maebashi-shi Oote-machi 3-16-3 ( clique aqui para abrir o mapa

Estacionamento: gratuito

HP: http://lunapark-maebashi.com/

Fotos: Sankei Photos/divulgação