Parque em Gifu onde as crianças podem brincar em água rasa

Um parque temático na província de Gifu oferece também opção de lazer para as famílias com crianças pequenas. Elas podem brincar na água rasa, com segurança. Além desse espaço, o Nippon Showa Mura também tem outras áreas, como uma pequena fazenda para as crianças interagirem com cavalos e ovelhas.

Área cheia de água para os pequenos

As recomendações são que todas as crianças estejam calçadas com chinelos ou calçados de borracha/plástico. As pequenas que ainda usam fralda, devem usar a impermeável. Assim, todas podem se divertir dentro de um local cheio de verde e águas rasas, de 20 a 30 centímetros.

Basquete aquático

Que tal deixar suas crianças brincarem de basquete aquático? Nessa brincadeira elas jogam uma das muitas bolas flutuando no lago, dentro do chafariz.

Hamster na água?

A proposta é colocar a criança dentro de um grande tubo flutuante. Enquanto ela corre dentro do tubo, ele vai girando. A criança se sente como um hamster. A idade permitida é acima de 4 anos e paga-se 400 ienes por 5 minutos.

Pedalinho

O pedalinho foi introduzido como novidade para este verão. Crianças acima de 4 anos podem pedalar e se divertir. Os baixinhos abaixo dessa idade devem ser acompanhados dos pais ou responsável. Paga-se 300 ienes por 5 minutos de barco de pedal.

Outras brincadeiras com água

Atravessar uma ponte suspensa com spray de água gelada pode ser simples, mas a garotada adora.

Até 27 de agosto, somente nos sábados e domingos, as crianças podem fazer caça ao tesouro dentro da lagoa. Cada brinquedinho de acrílico encontrado vale um presente surpresa. Para essa brincadeira o valor é de 500 ienes. Atenção para os horários. Às 13h30 é para os pequenos de 4 a 6 anos incompletos. A partir das 14h00 é para a criançada estudante do primário. Custa 500 ienes para participar da caça ao tesouro.

Outras áreas

Há diversos outros brinquedos para as crianças, como escorregar na grama. Se sentir sede há cafés para tomar um smoothies ou restaurantes à moda Showa para refeições. É um parque que vale a pena visitar.

Info sobre o local

Local: Nippon Showa Mura 日本昭和村

Endereço: Gifu-ken Minokamo-shi Yamanoue-cho 2292-1 (cerca de 4Km da estação Minoota)

Horário: 9 às 17h00

Ingressos: ¥830 para acima da idade ginasial, ¥600 para a melhor idade (65 anos) e ¥400 para crianças de 4 anos até a idade escolar do primário

Estacionamento para 3 mil veículos: gratuito

Em caso de intempérie, o parque pode não funcionar. Favor consultar a web page antes de sair

Web page em japonês: http://www.nihon-showamura.co.jp/

Fonte e fotos: divulgação