Festival das Rosas: 30 mil roseiras num dos maiores parques do mundo

O Festival de Primavera das Rosas (春のバラまつり) já iniciou, com aromas, formas e cores para encantar os visitantes. Pessoas de todo o Japão costumam viajar quilômetros para apreciar as 30 mil roseiras, com 7 mil espécies diferentes. O parque das roseiras do Hana Festa Memorial Park é considerado um dos maiores do mundo.

O cuidado com o imenso jardim de rosas é incrível. O começo da primavera deste ano foi marcado por temperaturas não muito elevadas, o que atrasou o florescimento das milhares e milhares de rosas.

Com a beleza das rosas em botão e já abertas, de tantas cores até inimagináveis, o visitante não vê a hora passar. Cada espécie tem cores, formato único da flor e das pétalas e aromas, que vão dos doces ao adocicados. Alguns aromas remetem ao das frutas, ao romance, à delicadeza ou à sensualidade.

As cores também são de uma variedade incontável em uma única cartela. Do branco ao vermelho intenso, quase negro, têm até a rara rosa azul, com tom mais puxado para o lilás.

O passeio é imperdível. Há colinas e deck de observação para quem deseja ver as cenas que parecem sair de um quadro de pintura. Se a fome bater ou der vontade de tomar um drink, há locais para refeições e cafés.

A dica é vestir-se confortavelmente, calçar um par de tênis e caminhar no parque.

Festival das Rosas no Hana Festa

Local: Hana Festa Memorial Park

Período do Festival das Rosas: até 18 de junho

Horário: das 9h00 às 17h00 (entrada permitida até 16h30)

Horários especiais durante o festival: até 20h30 somente nos dias 3 e 10 de junho

Ingresso durante o festival das rosas: mil ienes (abaixo de koko não paga)

Ingresso fora do festival: 520 ienes

Passaporte anual para o adulto: 2.060 ienes

Endereço do parque: Gifu-ken Kani-shi Seta 1584-1 ( clique para abrir o mapa

Estacionamento: gratuito para mil veículos

HP em inglês: http://www.hanafes.jp/hanafes/aboutus/english

Fonte: divulgação Fotos: Chunichi/divulgação