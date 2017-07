Praia de Wakasa Wada em Fukui

Mais uma entre as belas praias na província de Fukui, a de Wakasa Wada foi designada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma das melhores no Japão para banhistas (mais informações e mapa de acesso no final da matéria).

A bela praia de águas rasas e 800 metros de areia branca, atrai milhares de visitantes todo os anos, sendo um local ideal para famílias.

A praia de Wakasa Wada ganhou o status de “Blue Flag” em 2016. Ser certificada com uma praia Blue Flag indica que Wakasa Wada atendeu aos padrões rigorosos que incluem qualidade, limpeza, segurança, dentre outros, estabelecidos por um comitê internacional.

O local é estruturado e conta com estacionamentos, banheiros e chuveiros e há locais para alugar equipamentos como boias.

Áreas para camping (reserva necessária), um lago para pesca e uma parada (michi no eki) com águas termais estão próximos ao local. No verão há vários estabelecimentos vendendo comidas e bebidas em frente à praia.

Wakasa Wada Beach (若狭和田海水浴場)

Temporada: meados de julho a meados de agosto

Há cerca de 10 locais de estacionamento: 2.000 vagas (em média 1.200 ienes/dia)

Informações (reservas, valores) sobre áreas de camping e churrasco: 0770-72-4653 (em japonês)

Não é permitido o uso de jet-ski no local

Site para referência: eonet (em japonês)

Localização, veja aqui



Com base no site eonet Imagens: Tripplanner, eonet, Wakasaji