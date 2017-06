“Praia de Cristal” em Fukui, Suishohama

Quando se fala em Fukui, o que vem à mente são as paisagens exuberantes de sua bela costa litorânea, que abriga belas praias de águas cristalinas e areia limpa! Um local muito conhecido para mergulho e maravilhosos banhos no mar!

Por isso, todos os anos, milhares de banhistas de várias partes do Japão seguem para esse destino a fim de desfrutar de toda essa maravilha da natureza, principalmente no verão!!

Em meio a tantas prais belíssimas, Suishohama foi escolhida como uma das mais belas e aconchegantes praias da região!! Este ponto paradisíaco também é conhecido como “Praia de Cristal”! A alta temporada começa em julho e termina em agosto.

A água é tão transparente que é possível observar os peixes e algas marinhas que habitam o vasto oceano. Além disso, Suishohama também é conhecida por ter um magnífico pôr do sol.

Confira um vídeo:

Informações:

Suishohama Beach (水晶浜海水浴場)

Temporada: julho a agosto

Há chuveiros e banheiros no local

Há estacionamentos pagos no local: cerca de 1.000 ienes /dia

Para mais informações: Wakasa Mihama (em japonês)

Localização no Google Maps, veja aqui