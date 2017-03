Dica de passeio: o incrível Museu dos Dinossauros

A equipe do Portal Mie esteve no Museu de Dinossauros da província de Fukui que é reconhecido como um dos principais do mundo e o maior do tipo no Japão, sendo um ativo centro de pesquisa sobre dinossauros com uma equipe de especialistas japoneses e estrangeiros em residência.

Essa é uma dica de passeio para todos os públicos, principalmente para famílias com crianças!(informações sobre, valor de entrada, acesso, horário e galeria de fotos estão no final da página)

A área externa do museu:

A neve tomou conta do local nos dias anteriores à nossa visita:

As máquinas para compra dos ingressos:

As exibições são formadas pelo Mundo dos Dinossauros (Dinosaur World), Earth Sciences (Ciências da Terra) e História da Vida (History of Life).

Após passar pela entrada principal, você estará no salão de entrada no 3º piso, onde uma escada de 35 metros de extensão te leva ao subsolo a partir desse andar. Logo em seguida você encontrará uma passagem chamada Rua Dino (Dino Street), onde há vários fósseis em exibição em ambos os lados das paredes:

Trinta e cinco esqueletos de dinossauros estão em exibição no salão Dinosaur World, um espaço oval sem pilares.

A área que chama muito a atenção, onde um Tiranossauro-rex recebe os visitantes com seus movimentos precisos e ruídos:

Aqui também está localizada a zona Biologia dos Dinossauros (Dinosaur Biology) e o Cinema Dino (Dino Theater) com uma tela de 200 polegadas. Florestas durante a era do dinossauros do Japão e da Ásia.

Todas as exibições dão uma ideia de como esses animais viviam na Ásia antiga.

A sensação é que os dinossauros são de verdade. Além da temperatura de uma floresta, a cada momento sincronizado eles se movimentam e emitem ruídos.

Há uma loja de souvenirs e restaurante temático, além de biblioteca:

A estrutura do local é moderna e atraente:

***É permitido tirar fotos, mas sem uso do flash. O uso de tripé ou equipamento similar é proibido. Em algumas áreas do museu há um funcionário alertando os visitantes.

Confira mais fotos registradas pela equipe do Portal Mie:

Informações:

Fukui Prefectural Dinosaur Museum (福井県立恐竜博物館, Fukui Kenritsu Kyoryu Hakubutsukan)

Horário: das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h30)

Fechado na 2ª e 4ª quarta-feira do mês e de 29 de janeiro a 2 de dezembro

Entrada: ¥ 770

Amplo estacionamento gratuito

Acesso de trem: na estação de Fukui da JR, pegue a Linha Echizen Railway Eiheji Katsuyama com destino a Katsuyama (cerca de 1 hora). Desça na estação de Katsuyama. Você pode pegar um táxi na estação cuja viagem leva em torno de 10 minutos até o museu.

Há também um ônibus comunitário que opera da estação de Katsuyama até o museu.

Homepage: Fukui Dinosaur Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps, veja aqui

Imagens: Portal Mie