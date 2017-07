Praia e pesca na charmosa Shinojima em Aichi

A ilha tem menos de 1km² (0,94) e é habitada por pescadores, em sua maioria. A população local vive, basicamente, da pesca e do turismo. Há hotéis do tipo ryokan para receber as pessoas que vão para lá saborear os deliciosos frutos do mar, pescar, conhecer a cultura preservada do xintoísmo ou para desfrutar da praia.

A pequena e charmosa ilha oferece uma das 100 melhores vistas do entardecer, além de praia de água límpidas e tranquilas e passeios culturais. Confira abaixo como fazer para chegar nessa ilha e passar um fim de semana diferente ou férias.

A população local é de 1.705 pessoas (abril/16). Grande parte (45%) do povo vive da pesca, 16% do processamento dos pescados e 39% da hotelaria, bares e restaurantes.

Um dos mais pescados é o shirasu, chamado de whitebait em inglês, um minúsculo peixe de 25 a 50mm, branco, saboroso e nutritivo. Shinojima é a número 1 em pesca desse peixinho no Japão.

Pesca na Ilha Shino (Shinojima)

Para quem gosta de pescar, há vários pontos para essa atividade na ilha. Além disso, pode contratar táxi marítimo para os de nível profissional. A ilha toda tem marcações para os níveis de pesca: em família, marcadas em vermelho; para os de nível médio em amarelo e para os de nível avançado, áreas em azul. As temporadas para os tipos de peixe estão ilustradas em uma tabela, que facilita a visualização.

Para quem prefere ir ver os peixes já pescados, o mercado local é uma opção.

Turismo e praias

Há um local que merece ser visto para quem gosta de história. Mazegasaki é onde as ondas embaladas pelo vento sul do Oceano Pacífico se chocam contra as rochas. Desse local, antigamente, foram retiradas rochas para a construção do Castelo de Nagoia.

Há templos e oratórios xintoístas espalhados pela ilha. Conta a história que a ilha tem relacionamento com Ise Jingu há mais de mil anos. Num dos extremos da ilha há um torii, no local chamado Kirakira Tenbodai (observatório), de onde se vê Ise Jingu. É considerado um ponto de energia da ilha.

De uma silenciosa e pequena praia chamada Kujihama foram encontradas antiguidades da Era Yayoi. Elas se encontravam sob a areia da praia.

A praia Sun Sun (サンサンビーチ) de Shinojima é também conhecida por Naiba pelos residentes locais. Ela tem um formato arqueado em extensão de 800 metros, com areia clarinha, águas cristalinas e calçadão. Essa praia é procurada por famílias que têm crianças por ser tranquila. Tem infraestrutura de banheiros e barracas chamadas de umi no ie.

Além disso, o pôr do sol visto por essa ilha é considerado um dos 100 melhores do Japão. Por conta disso, casais costumam ir para lá fazer juras de amor.

Caso queira se hospedar na ilha para poder apreciar o pôr do sol, o amanhecer e saborear os ricos pratos à base de frutos do mar, clique aqui. As informações das hospedarias e hotéis são em japonês.

Na ilha há um centro de informação turística, caso queira saber mais detalhes dos pontos mais observados pelos visitantes.

Como chegar em Shinojima

O acesso à ilha é por ferry, 10 minutos, ou ônibus aquático com cerca de 30 minutos no trajeto.

No caso do ferry , é preciso ir até o Porto de Morozaki , onde há um terminal. Clique aqui para abrir o mapa e conferir a rota. Há estacionamento para deixar o carro ou a moto no local. O ferry opera a partir das 6h25 até a noite.

Caso prefira ir de ônibus aquático, há uma linha que parte do Porto de Kowa . Para chegar lá é preciso tomar o trem da linha Meitetsu e descer na estação de Kowa. De lá, há um ônibus gratuito até o porto de embarque. Como o ônibus aquático passa primeiro por Himakajima para depois seguir a Shinojima, o trajeto leva cerca de meia hora. O primeiro parte às 7h35 e chega às 8h00. A passagem custa 1,4 mil ienes para um trecho ou o ida e volta por 2.690 ienes.

Assista ao vídeo e confira as belezas da ilha!

Fonte: divulgação Fotos: divulgação, Photozou, Trip Advisor, Walker Plus e Jalan