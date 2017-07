Praia de Rinku em Aichi

Rinku é uma praia artificial localizada em Rinkuucho, no lado oposto do Aeroporto Chubu Centrair, muito conhecida pelos brasileiros no Japão.

Da praia é possível ver as aeronaves decolando e aterrissando no Aeroporto Internacional Chubu Centrair, na cidade de Tokoname. Durante o verão, além de um bom banho de mar, há várias atividades para se divertir no local.

Um local agradável para passar o dia com a família e amigos. Para aqueles que gostam de pescar, Rinku também é uma boa opção.

Nos dias 5 e 6 de agosto será realizado o evento Rinku Beach Fes 2017 com muita música e agitação (mais informações, veja aqui).

Confira um vídeo da praia de Rinku:

Você gosta de passear e fazer turismo no Japão? Gostaria de conhecer mais locais turísticos no Japão? A província de Aichi possui diversos lugares interessantes para sua família. Conheça mais lugares turísticos em Aichi clicando aqui, ou a lista completa de locais turísticos no Japão clicando aqui!

Rinku Beach (りんくう ビー チ)

Estacionamento no local: das 7 às 22 hs

Cerca de 200 vagas para carros de passeio (¥1000), 5 para carros de grande porte (¥1000) e 40 para motos (gratuito)

Há banheiros, armários e chuveiros no local

Local para churrasco disponível (dependendo da época, uma pequena taxa é cobrada)

Para mais informações: Rinku Beach (em japonês)

Estação de trem próxima, veja aqui

Localização no Google Maps, veja aqui