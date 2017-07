Conheça as piscinas e praia do Sun Beach em Aichi

O complexo Sun Beach Nikkogawa (サンビーチ日光川) é um local de diversão para aqueles que gostam de piscina e ondas. Inspirada em resorts tropicais, é uma ótima diversão pois mistura piscina, praia e parque aquático. A praia artificial tem areia branquinha, coqueiros e foi desenhada para dar um ar havaiano.

É um parque aquático muito conhecido pelos brasileiros que residem em Aichi.

O fotógrafo Rogério Akira visitou o local e trouxe algumas dicas para que possa agendar seu passeio.

“Quando visitei o Sun Beach fiquei com uma ótima impressão! Tem boa infraestrutura, com banheiros, chuveiros, quiosques de bebida e alimentos, além de amplo espaço para fazer piquenique com familiares e amigos. A atração principal é a piscina com ondas artificiais, que dá a impressão que você está na praia! Muito legal!”, afirma o fotógrafo.

Outra atração show é o escorregador que é bem alto, adrenalina pura.

Sempre há salva-vidas de prontidão para agir em algum caso de emergência, trazendo segurança às famílias.

A piscina com ondas (ウェーブプール) tem profundidade máxima de 1,4m. É possível se divertir com ondas artificiais que são criadas por um período de tempo.

A praia artificial (ビーチプール), com areia, serve para as crianças brincarem ou para os visitantes tomarem sol. A praia artificial a não é muito funda e é mais perto da área de alimentação.

A piscina para as crianças (キッドプール) é bem rasa e possui um navio pirata no local para elas se divertirem.

Vista 360º do local:

Além dessas áreas, o local possui 3 toboáguas, sendo que 2 são individuais e 1 é para duas pessoas.

No local, também é possível realizar o empréstimo de barracas. Custam 1.500 ienes (barraca grande) e 1.300 ienes (barraca menor), porém, a administração do local exige que o visitante deixe 3 mil ienes como garantia. Ao devolver a barraca, devolve-se o troco descontando o valor da barraca escolhida.

Na praça da alimentação não se vende bebida alcoólica. Tem cerveja, mas sem álcool. Há uma variedade de lanches e comida, como também de refrigerantes, sorvete e geladinho.

Info da Sun Beach Nikkogawa

Ingressos: 1,5 mil ienes para adultos, 700 ienes para crianças (acima do primário e até 16 anos) e gratuito para crianças com idade pré-escolar ou inferior

Estacionamento: 500 ienes por dia para veículos de passeio, 2 mil ienes para os de grande porte e 300 ienes para motos.

Temporada 2017: aberto até 3 de setembro. No período de 15 de julho a 31 de agosto, o horário de funcionamento é das 9 às 18h00. No período normal é das 10 às 17h30

Web page: http://www.sunbeach-nikkougawa.com/index.html (com algumas informações em português)

Endereço: 〒455-0855 Aichi-ken, Nagoya-shi, Minato-ku, Fujimae, 5 Chome 901

Mapa de acesso: https://goo.gl/maps/sMjMLk9NAtk