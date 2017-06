Himakajima: pequena ilha de Aichi com praias, pesca, boa comida e golfinhos

Para quem reside em Aichi, uma boa opção de lazer é visitar a ilha Himaka (日間賀島, lê-se Himakajima). Ela faz parte de Chita-gun, a ilha mais próxima, e para chegar lá há balsas ou ônibus aquáticos, que saem do Porto de Morozaki ou do Porto de Kowa, ambos em Aichi.

Situando-se em locais servidos pela linha de trem Meitetsu, pode ir até a estação Kowa, de lá tomar um ônibus gratuito até o porto a fim de usar o ônibus aquático, da mesma companhia. É prático, confortável, com passeio que leva, no máximo, 20 a 30 minutos. Não se pode transportar carro ou moto nessa embarcação. Se deseja levar seu veículo, há 6 horários de ferry, a partir do Porto de Morozaki.

Em Himakajima: pesca, praia, golfinhos e volta a pé

Há 2 portos para desembarque na ilha: o oeste e o leste. O Porto Oeste é mais movimentado, cheio de lojas, hotéis, pousadas, cafés e restaurantes. Também é perto desse porto que há um local para brincar com o golfinho, acompanhado do instrutor.

Se quiser alugar uma bicicleta irá pagar 540 ienes por 1 dia. Mas, não há necessidade. Em menos de 1h30 se dá volta em toda a ilha, a pé, recebendo a brisa do mar.

A volta pela ilha é interessante. Da ilha se vê o balneário de Utsumi, com seus prédios. As tampas dos bueiros e calçadas são todas decoradas com polvo. O mar é bonito e há um local onde os turistas tiram muitas fotos, uma estátua gigante do polvo vermelho nos portos. Afinal, é a ilha deles. Os pescadores têm um local cheio de armadilhas para fisgar os polvos. O formato parece uma obra de arte em cerâmica.

Se gosta de pescar, pode alugar os equipamentos de pesca. Ou seja, pode ir de mãos abanando que não falta lazer na ilha. Há vários pontos de pesca em toda a ilha.

No interior da ilha tem templo, oratório xintoísta, casas em estilo japonês construídas entre as ruelas. A visita pelas ruelas também é interessante.

Se o interesse é por praia, então, escolha o seu local e divirta-se, seja com as crianças, em família ou em companhia dos amigos.

Gastronomia japonesa com pescados frescos

A comida nos hotéis e pousadas é de frutos do mar e pescados fresquinhos, preparados à moda japonesa. São verdadeiros banquetes, fartos e visualmente encantadores. Mesmo que não se hospede, pode pedir um banquete nesses na hora do almoço. Recomenda-se fazer reserva antecipada. Vale a pena!

Para quem gostou dos pratos à base de polvo, pode comprar o polvo seco ou o preparado para o arroz e levar para casa. O arroz com polvo é especialmente rico. Além do polvo há vários outros tipos de omiyage, preparados com algas, peixes e mariscos.

Pôr do sol inesquecível em Himakajima

No final do dia o pôr do sol contemplado pela praia Sunset é imperdível. O sol beija a água, formando um colorido inesquecível. De manhã, o nascer do sol pode ser apreciado pelo lado do Porto Leste.

Para quem se hospeda na ilha, tem a oportunidade de ver o amanhecer o entardecer. É um privilégio. A praia Sunset é calma e rasa, podendo levar crianças. Há uma estrutura para receber turistas na praia: locais para sentar, mesas e banheiros.

Há também casas de sorvete, bebidas, cafés e restaurantes. Por isso, se não quiser levar o lanche, pode se servir na ilha.

Se pretende ficar uma noite a recomendação é de fazer reserva antecipadamente, seja do hotel ou da pousada.

Info sobre Himakajima

Para chegar lá: ir até o Porto de Kowa e tomar um ônibus aquático, escolhendo o Porto Oeste (西港-Nishiko)

Para fazer reserva de hotel: digite a palavra-chave 日間賀島 (Himakajima) nos sites de busca de hotel como Jalan, Rakuten ou Trivago (ou qualquer outro de sua preferência)

Web page da ilha: http://www.himaka.jp/ (pode fazer a reserva do almoço/jantar ou do hotel por esse site também)

Para brincar com o golfinho é preciso ter mais de 5 anos (há vários planos)

Para quem se hospedar na ilha poderá ver o amanhecer na praia Sunrise e o pôr do sol na praia Sunset

Confira os horários dos ônibus aquáticos que partem do Porto Kowa (河和港) e vice-versa: http://www.meikaijo.co.jp/timetable.html

Fotos: Anna Shudo