Festival das hortênsias em Aichi: 50 mil pés multicoloridos

As hortênsias são flores que possuem a nomenclatura de Hydrangea macrophylla, nativas do Japão e da China. No passado, tinham uma característica: quando plantadas em solo com acidez eram azuis e em solos alcalinos eram de cor rosa. Atualmente, essa única espécie tem coloridos que vão do branco ao verde, rosa de várias tonalidades, chegando ao vermelho, lilás e azul. Também há uma variedade de espécies cujas flores podem ser em cachos esféricos uniformes, como também podem ter flores de outros tamanhos no mesmo cacho.

As hortênsias costumam florescer antes da chegada do verão, bem na estação chuvosa (tsuyu) e ganham um encanto especial quando recebem água em suas pétalas.

Amadas pelos japoneses, mesmo que não sejam perfumadas, as pessoas costumam ir aos parques para apreciá-las.

Ajisai no Sato é o nome do parque das hortênsias, considerado o maior da província de Aichi. Ele se situa no Katahara Onsen, na cidade de Gamagori e costuma receber cerca de 100 mil visitantes de todo o país para a contemplação às 100 espécies que dão um colorido especial.

Se os visitantes tiverem sorte, poderão apreciar os vagalumes no parque. Durante todo o mês de junho, anualmente, se realiza o Festival das Hortênsias. Até o final do mês, do por do sol às 21h00 o parque recebe iluminação especial.

Quem tiver animal de estimação pode levá-lo, desde que use coleira e guia, assumindo total responsabilidade por ele.

A recomendação da administração do parque é de procurar usar o transporte público, já que disponibiliza ônibus extra partindo da estação de Gamagori, até o local. O estacionamento costuma ficar lotado com ônibus de excursão e veículos dos visitantes.

Você gosta de passear e fazer turismo no Japão? Gostaria de conhecer mais locais turísticos no Japão? A província de Aichi possui diversos lugares interessantes para sua família. Conheça mais lugares turísticos em Aichi clicando aqui, ou a lista completa de locais turísticos no Japão clicando aqui.

Informações sobre o Festival das Hortênsias

Ingresso: ¥300 (para estudantes abaixo do chugakko e pessoas com deficiência, a entrada é livre)

Endereço: Aichi-ken Gamagori-shi Kanehira-cho Ichinosawa 28-1 – Katahara Onsen Ajisai no Sato

Estacionamento: ¥500

Site: Katahara SPA

Localização no Google Maps, veja aqui



Assista ao vídeo da CBC TV:

Fontes: CBC/divulgação Foto: divulgação