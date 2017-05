Legoland: corte no preço dos passaportes de 1 dia

O parque temático Legoland Japan, inaugurado em abril deste ano, na cidade de Nagoia, tomou uma decisão importante. Quase 2 meses depois de inaugurar, o parque quer atrair mais visitantes.

A empresa gerenciadora do parque decidiu fazer um corte significativo de 25% no preço dos passaportes. Dessa forma espera atrair famílias para que as crianças possam se divertir no único parque aberto do Japão.

Essa medida foi tomada porque muitas pessoas comentam que o preço dos passaportes é caro, segundo a imprensa.

Os novos passaportes de 1 dia são de 2 tipos: para famílias com 3 ou 4 pessoas. Esses passaportes especiais podem ser usados neste ano. Veja quanto custam:

¥18.300: para 4 pessoas (incluindo adultos) se comprar 7 dias antes da primeira visita

¥19.600: para 4 pessoas (incluindo adultos) se comprar entre 2 a 6 dias antes da primeira visita

Supondo que a família seja de 2 adultos e 2 crianças, o preço total dos passaportes normais sairia 24.400 ienes. Com essa nova proposta a família economiza 6.100 ienes.

Os passaportes podem ser adquiridos na web page ou em lojas de conveniência da região. https://www.legoland.jp/tickets/buy-tickets/

Diante dos novos preços promocionais, o parque espera receber muitas visitas durante as férias escolares. Além disso, quer bater a meta de receber 2 milhões de visitantes anuais.

Fontes: divulgação e Sankei Foto: Portal Mie