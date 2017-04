Dica de passeio: Denpark em Aichi

Localizado na cidade de Anjo, província de Aichi, esse parque temático é uma ótima opção de passeio para toda a família (mais detalhes e galeria de fotos no final da matéria).

Até o dia 28 de maio (domingo) um festival de flores, o “Flower Festival”, será realizado.

Durante esse período também haverá apresentações especiais no palco principal logo na entrada do parque.

O Denpark oferece aos visitantes uma experiência totalmente nova com a chance de escapar dos arredores urbanos e refrescar o espírito ao desfrutar do melhor que a natureza tem a oferecer.

Os visitantes podem desfrutar de atividades como plantar suas próprias verdura e legumes, com a própria marca de seus nomes, rodeados por um ambiente natural de flores e plantas.

Uma ampla variedade de eventos, incluindo palestras e aulas de artesanato, ajudam os visitantes a aprenderem as maravilhas e conforto da vida natural.

Há uma estufa bem ampla e agradável, com vários tipos de flores para serem apreciadas.

Lojas de lembrancinhas e de alimentos também podem ser encontradas no mesmo espaço.

Um show muito legal com um macaquinho muito esperto atrai a atenção das crianças, e também dos adultos:

O parque também conta com uma ampla área externa com brinquedos, onde tanto as crianças como os pais podem se divertir juntos.

A cidade de Anjo, a Dinamarca do Japão

A cidade de Anjo, localizada no coração de Aichi, é renomada pelo sua excelente gestão agrícola. Esse sucesso atraiu comparação à Dinamarca, um país conhecido pelos seus avanços na área da agricultura.

O Denpark, ao oferecer aos visitantes uma experiência inigualável em meio à fina beleza natural das flores, destaca a diversidade agrícola histórica que deu fama à cidade de Anjo.

Mapa de acesso no fim da página!

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Informações:

Denpark (安城産業文化公園 デンパーク)

Horário: das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h30)

Temporada de inverno: das 9h às 16h30 (entrada permitida até as 16h)

O parque funciona até as 21h durante eventos especiais como o “Summer Night Festival” e o “Romantic Christmas

Fechado às terça-feiras (no dia seguinte se a terça for feriado nacional) e no feriado de Ano Novo (27 de dezembro a 1 de janeiro). A 3ª terça-feira em janeiro e os 2 dias seguintes.

Valor de entrada: Adultos ¥600 e Crianças ¥300

Estacionamento gratuito (capacidade para até 1.000 veículos)

Site para informações: Denpark (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Imagens: Portal Mie