Confira a inauguração do Parque da Lego em Nagoia

A equipe do Portal Mie esteve na inauguração do Parque da Lego (Legoland) em Nagoia, província de Aichi, no dia 1 de abril (detalhes de acesso, valores e galeria de fotos estão disponíveis no final da matéria).

Apesar da chuva, o público, principalmente famílias com crianças, foram conhecer o tão esperado parque temático ao ar livre.



O parque localizado em Kinjo Futo, tem amplo estacionamento com 5 andares e 9 entradas diferentes e 8 saídas, para evitar congestionamento, com capacidade para 5 mil carros. O valor para um dia é de ¥1.000 durante os dias da semana e ¥1.500 aos finais de semana e feriados.

Para chegar ao Legoland, os visitantes passam por uma grande e nova área comercial , a Maker’s Pier:

Nessa área há 53 estabelecimentos comerciais, sendo a maioria voltada para alimentos e bebidas. Também há áreas verdes para descanso dos visitantes do parque temático.



O guichê para compra de ingressos:

É possível comprar passaportes para 1 dia, 2 dias ou anual (veja mais detalhes no site da Legoland Japan clicando aqui).

A imprensa japonesa e internacional estavam presentes em peso na entrada do parque para registrar o movimento dos visitantes no 1º dia de funcionamento da Legoland:

Na pré-inauguração (31/mar) do parque ao ar livre, Legoland, o presidente da companhia no Japão, Torben Jensen, 51, saudou os convidados com as seguintes palavras: “tornar a criança herói na Legoland e assim fortalecer os laços da família com boas memórias e sorrisos”.

O presidente da empresa dinamarquesa Lego Group, Kjeld Kirk Christiansen, também esteve presente na cerimônia.

O simpático presidente da Legoland Japan, Torben Jensen, também esteve presente na inauguração do parque no dia 1 de abril e a equipe do Portal Mie teve a honra de registrar uma foto junto a ele:

O parque é voltado para crianças entre 2 a 12 anos e todos os funcionários são treinados para interagir com os pequenos. A estrutura amplamente colorida do local e cada detalhe dos blocos de Lego são surpreendentes:

Sete áreas distintas formam a área do parque (Factory, Bricktopia, Adventure, Knight’s Kingdom, Pirate Shores, Miniland e Lego City) e suas inúmeras atrações (confira aqui). Algumas delas são a “Submarine Adventure” em uma aventura no fundo do mar e a “Lego Factory Tour”, onde é possível fazer uma visita (que leva em torno de 40 minutos) conhecendo a indústria de fabricação de blocos de Lego:

Um dos destaques do parque é o Miniland, uma atração construída com mais de 10 milhões de blocos de Lego:

Cada detalhe da reprodução vem acompanhado dos sons dos locais. As crianças, e mesmo os adultos, ficam impressionados com a representação fiel dos locais em miniatura construídos com blocos de Lego.

Há diferentes áreas (fechadas e abertas) para o entretenimento das crianças:

O Legoland realizou várias medidas para acomodar jovens visitantes, incluindo versões menores de montanhas-russas para crianças que geralmente tem suas entradas barradas em tais atrações por causa de preocupações em relação à segurança.

Muitos brinquedos no parque envolvem diversão na água, sendo uma boa opção para a época de verão:

No parque há 5 locais de refeição, que contam com culinárias japonesas locais e ocidentais. Além disso, há 8 estandes que vendem fast-food, como a batata frita em formato de blocos de lego.

A batata frita em formato de blocos de Lego é vendida apenas no estande “Oasis Snacks”, de acordo com uma funcionária do parque:

Outra área do parque, a “Lego City”:

Há também uma plataforma giratória de observação de onde é possível ter uma ampla visão do parque da Lego:

Há inúmeras atrações e atividades onde os pais podem passar um dia muito divertido e agradável com seus filhos. Um fator notável no parque é a atenção dada às crianças. A interação dos funcionários com os pequenos é notável, pois sempre estão acenando e com um sorriso no rosto!

Em 2018 o público terá mais atrações: um aquário, além de um hotel temático.

Confira a live no Facebook que a equipe do Portal Mie realizou no dia da inauguração, 1 de abril (sábado):

Confira mais imagens registradas pela equipe do Portal Mie:

Informações:

Legoland Japan (レゴランドジャパン)

Horário de funcionamento: das 10h às 19h

