Top 10 pontos turísticos para se visitar em Aichi

Quando se fala sobre os pontos turísticos de Aichi, a grande cidade de Nagoia é a primeira que vem à mente. Entretanto, a província de Aichi possui muitas outras atrações. Há muitos locais em que se pode aproveitar toda a beleza da história de Aichi e a culinária local, também conhecida como “Nagoya meshi” (comida de Nagoia). Como neva pouco em Aichi, é possível aproveitar sua beleza o ano inteiro.

Conheça aqui os 10 pontos turísticos mais famosos de Aichi.

1 – Castelo de Nagoia

Como falar sobre as belezas de Aichi sem mencionar o símbolo mais conhecido da província? Trata-se do Castelo de Nagoia, conhecido pelo seu ornamento de “shachihoko”, uma figura mitológica representado com corpo de peixe e cabeça de tigre, de ouro.

O lugar mais recomendado do Castelo de Nagoia é o Palácio de Honmaru. Utilizado como moradia para o senhor feudal e palácio afastado, o Palácio de Honmaru é todo ornamentado com folhas de ouro. É possível sentir a força histórica a partir das elegantes portas decoradas.

É localizado a 5 minutos de caminhada da Estação da Prefeitura da linha Meijo e o acesso para carros é muito bom, sendo que há dois grandes estacionamentos. Além disso, é possível saborear as riquezas culinárias de Nagoia nos locais para alimentação, como o “kishimen” e os empanados com miso no espeto (味噌串カツ – Miso Kushi Katsu).

2 – Aquário do Porto de Nagoia

Este aquário é um dos destaques turísticos de Aichi. Separado em “Aquário Norte” e “Aquário Sul”, este local reúne as maravilhas do mundo aquático.

Entre tantos animais fantásticos, o destaque vai para as orcas do “Aquário Norte”. Uma ótima oportunidade de conhecer o animal conhecido como “o rei dos mares” e sentir de perto sua imponência. No “Aquário Sul”, há muitos pinguins fofinhos e amigáveis. Também é possível ver as performances dos treinadores e golfinhos.

3 – Museu de Artes de Tokugawa

Este museu expõe coleções da família Owari Tokugawa, uma das três casas do clã Tokugawa. E por uma questão do destino, o diretor do museu é o 22º Chefe da Família Owari Tokugawa.

Além da grande quantidade de espadas japonesas selecionadas como tesouro nacional, está em exposição a pesada armadura utilizada por Tokugawa Ieyasu e muitos outros itens que transmitem a história do país.

No Hozentei (宝善亭), um restaurante de comidas típicas, próximo ao local, é possível saborear as delícias culinárias que a princesa do clã de Owari Tokugawa desfrutava. Uma ótima oportunidade para aproveitar uma refeição local luxuosa.

4 – Museu Ferroviário & SCMaglev

Neste museu está em exposição a história dos trens, que começa nos trens a vapor e vai até os SCMaglev, o trem de levitação magnética. É possível sentir a expectativa nos carros de motores lineares e a história dos trens, que já transportaram milhões de pessoas pelo mundo.

Na área de refeições, a recomendação é o “Bento de Início de Funcionamento do Shinkansen no ano 39 da Era Showa (1964)”. Para “omiyage”, o “Linear Long Baumkuchen”, uma espécie de bolo alemão, é uma ótima opção. Ambos são produtos exclusivos do museu!

5 – Santuário de Atsuta

Este santuário é uma parada obrigatória para quem for visitar os santuários e templos de Aichi. Neste templo há uma das três armas divinas mitológicas, a espada de Kusanagi (草薙剣 – Kusanagi no Tsurugi). Comenta-se que uma pequena caminhada neste santuário coberto de verde deixa os visitantes mais alegres.

Existem muitas belezas neste terreno onde o silêncio prevalece, como as paredes dedicadas a Oda Nobunaga e grandes cânforas. Fora isso, o Salão do Santuário de Atsuta é muito conhecido pelos casais que realizam suas cerimônias de casamento no elegante formato tradicional.

6 – Torre de TV de Nagoia

Um dos símbolos que representam a cidade de Nagoia, a Torre de TV de Nagoia possui uma vista impressionante de Nagoia e do bairro de Sakae em sua “varanda do céu” de 100 metros de altura, e é considerada um dos pontos turísticos mais clássicos.

Nos arredores deste ponto turístico, constantemente abrem-se “beer garden”, para amantes de bebidas alcoólicas, e ocorrem espetáculos de mapeamentos de projeção e diversos eventos de acordo com a estação do ano. É imprescindível visitar este local considerado “patrimônio das vistas noturnas”.

7 – Museu de Ciências de Nagoia

Localizado a 5 minutos de trem da Estação de Nagoia, o Museu de Ciências de Nagoia, mesmo após ter passado por uma reforma, não perdeu sua fama e continua sendo um dos mais importantes pontos turísticos de Aichi.

O Planetário é um dos carros-chefes do museu. É possível aproveitar os segredos do céu estrelado em uma das maiores telas de exibição do planeta junto a explicações de especialistas.

Além disso, existem muitas outras atrações como o “Laboratório extremamente gelado”, com temperaturas de -30ºC, exibições de foguetes atuais e muitos outros! Um ótimo lugar para experimentar os mistérios da ciência.

8 – Museu de Artes de Nagoia

Uma das paradas obrigatórias para os amantes de arte. Começando pela “Garota com Tranças (tradução livre) ” de Modigliani, o museu exibe aproximadamente 5.800 peças de arte divididas em 4 temas principais.

As instalações dentro do museu oferecem uma linda vista das árvores ao redor enquanto o visitante desfruta uma saborosa refeição nos restaurantes e uma biblioteca com diversos livros sobre arte.

9 – Higashiyama Sky Tower

Como não há prédios altos ao redor, é possível aproveitar a linda vista da cidade de Nagoia. Principalmente a vista noturna, considerada “patrimônio das vistas noturnas”.

É possível realizar encontros nos restaurantes casuais no último andar e desfrutar das vistas noturnas com refeições francesas. Como um adulto pode entrar por ¥300, é uma parada obrigatória para aqueles que forem até o Parque de Higashiyama.

10 – Zoológico e Jardim Botânico de Higashiyama

É um ponto turístico que reúne um zoológico, um jardim botânico e um parque de diversões em um único local. No zoológico, gorilas e girafas e outros animais aguardam os visitantes. A recomendação do jardim botânico é o corredor onde estão plantadas 1000 árvores de 100 tipos de sakura. As flores de cerejeira florescem na primavera com todo seu esplendor.

Além disso, este local é uma terra sagrada para os casais. Existem diversos locais românticos neste ponto turístico, como a bússola do mar e o espelho da felicidade. Uma viagem garantida para as famílias e casais!

Bônus 1: Little World

Situado em Inuyama, o Little World é um museu ao ar livre com 1,23 milhões de metros quadrados e o segundo maior parque temático do Japão. O museu reúne aproximadamente 6000 artigos étnicos na sala de apresentação principal e 32 moradias típicas de 23 países diferentes na sala de exposição ao ar livre e muitos outros.

Bônus 2: Laguna Ten Bosch

Localizado na beira da baía de Mikawa, o Laguna Gamagori possui diversas atrações. Na “Lagunasia”, o visitante pode aproveitar as piscinas, parques de diversão, restaurantes, museu de tecidos e experimentar diversas vestimentas diferentes. (Obs: o local mudou de nome no final de 2014).

