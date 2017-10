Nabano no Sato: começa temporada com nova iluminação especial

A “Iluminação do Nabano no Sato”, tradição anual do parque situado em Kuwana (Mie), teve início no sábado (14). O evento sazonal segue até 6 de maio de 2018.

Todos os anos, o estágio principal sempre chama a atenção de todos os visitantes. Este ano a temática foi baseada na província de Kumamoto, que esconde muitos atrativos e surpresas! Os responsáveis deram a essa iluminação temática o título “Kumamoto da Mon! ~Kumamon no Furusato Kiko~”, que, em tradução livre, significa “Esta é Kumamoto! ~ Diário de Viagem da Cidade Natal do Kumamon”.

A iluminação principal ilustra em altíssima qualidade a grande e riquíssima natureza e os locais turísticos de Kumamoto com estilo e fidelidade impecáveis. Aproveite a representação dos cenários simbólicos das cidades de Aso e Amakusa, do Castelo de Kumamoto e muitos outros que representam a beleza única do Japão.

No pano de fundo das paisagens e belezas naturais, “Kumamon”, o mascote da província, aparece e anima os visitantes com apresentações divertidas e repleta de surpresas. Toda a iluminação é feita com lâmpadas de LED que brilham em diversas maneiras e formatos.

Para representar toda a beleza da alegre e grandiosa Kumamoto, a iluminação principal é feita em uma “tela” de 155x30m. E também um objeto gigantesco foi colocado ao centro para criar uma imersão tridimensional ainda maior.

Com uma qualidade impecável e impressionante, as paisagens de Kumamoto são representadas dinamicamente e repletas de detalhes.

Aproveite um grande dia cheio de surpresas para conhecer Kumamoto de uma forma nunca antes representada!

Área temática do Nabano no Sato

Todos os anos a atração principal da iluminação temática acontece na área do “Jardim de Hortênsias e Íris Japonesa” (Ajisai Hanashoubu-en), de 26.400m². As iluminações trazem locais majestosos e admirados que todos desejam visitar ao menos uma vez.

Paisagens naturais surpreendentes e de tirar o fôlego, lindíssimas cenas dinâmicas e imersivas são retratadas em grandes panoramas dos mais novos LED em loop. O principal atrativo são as representações fieis e impressionantes de grandes atrações turísticas naturais ao redor do mundo.

Informações:

Nabana no Sato Illumination

Período: 14 de outubro de 2017 (sábado) ~ 5 de maio de 2018 (domingo)

Horário da iluminação: por volta das 17h (possibilidade de mudanças de acordo com o pôr do sol) ~ fim do horário comercial

Horário Comercial: 9h ~ 21h *9h ~ 22h na época mais movimentada, nos fins de semana e feriados

Preço: ¥2.300 (Nabana Coupon)

Site oficial: http://www.nagashima-onsen.co.jp/index.html/

Fonte: Kyodo News Imagem: Youtube/Portal Mie