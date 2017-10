Mais hotéis com funcionários robôs serão abertos no Japão

A agência de viagens H.I.S abrirá mais Henn na Hotels ou “hotéis estranhos”, onde robôs humanoides atendem os hóspedes, em Tóquio e outras áreas urbanas.

Dez hotéis do tipo serão lançados até o final de março de 2019, informou a empresa na segunda-feira (16).

Os hotéis terão foco em turistas estrangeiros e viajantes a negócios, com quartos ostentando as instalações mais modernas, incluindo televisores de ultradefinição 4K, de acordo com a empresa.

A empresa do ramo turístico abriu seu primeiro Henn na Hotel em março de 2015 no Huis Ten Bosch, o parque temático holandês em Sasebo (Nagasaki), o segundo em março de 2017 em Urayasu (Chiba) e o terceiro em agosto, também deste ano, em Gamagori (Aichi).

O primeiro Henn na Hotel em Tóquio será inaugurado em dezembro na área de Nishikasai, no distrito de Edogawa. A empresa planeja abrir mais cinco hotéis do tipo na capital ano que vem, incluindo perto do Aeroporto de Haneda.

A empresa também está planejando abrir dois hotéis na cidade de Osaka, um em Quioto e um em Fukuoka.

Fonte: Japan Times, Jiji Imagem: Huis Ten Bosch/ Rakuten