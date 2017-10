Japão se empenha em expandir a vida noturna no país

Com o número de turistas do exterior aumentando rapidamente no Japão, a escassez de vida noturna em grandes cidades japonesas, comparado a locais agitados nos Estados Unidos e Europa, se tornou muito aparente.

Grandes cidades americanas e europeias oferecem uma ofuscante variedade de vida noturna, incluindo musicais, performances ao vivo, festas e casas noturnas.

Com a consciência crescente de que a vida noturna em Tóquio, Osaka e Quioto carece de agitação para atrair visitantes estrangeiros, esforços estão em curso para expandir e despertar a indústria, que tem o potencial para atingir os 400 bilhões de ienes em tempo para as Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020, de acordo com uma estimativa.

Shows noturnos com performance ao vivo

No início de setembro, a companhia de teatro argentina Fuerza Bruta abriu um show com performance ao vivo especialmente para turistas estrangeiros. O espetáculo “Wa!” está sendo apresentado atualmente em um hotel no distrito de Shinagawa, em Tóquio.

O evento foi uma das soluções da empresa para lidar com a escassez de entretenimento noturno voltado a turistas que buscam algo para fazer entre o jantar e o último trem. O último show começa às 20h.

A JTB, uma das principais agências de viagens do país, também lançou um show de tambor tradicional japonês para turistas do exterior no hotel Shinagawa em meados de setembro, com início às 20h30. “Tentaremos iniciar os shows no palco em um espaço permanente no ano de 2019,” disse Masaki Otsuka, diretor de gerenciamento da JTB Communication Design.

Espaço para crescimento

Muitos turistas estrangeiros que vêm ao Japão se encontram sem nada para fazer após o jantar. Em Tóquio, por exemplo, há poucos locais noturnos voltados para visitantes do exterior.

Principais atuantes nas indústrias de diversão e hospitalidade estão tentando reparar isso, visto que há um nicho de mercado para eventos de entretenimento entre as 20h e 2h~3h. Atualmente, restaurantes, clubes e bares de karaokê são tudo que o país pode oferecer na noite. Contudo, turistas estrangeiros não gastam muito tempo e dinheiro nesses locais, cita o Nikkei.

Claramente, há muitas oportunidades para crescimento na economia noturna e um grande número de empresários está começando a levar isso em conta.

Uma revisão na lei que regulamenta o entretenimento adulto facilitou para que empresas entrassem no mercado, salienta Takahiro Saito, advogado bem versado na economia noturna.

Em abril, um grupo de legisladores do Partido Liberal Democrático formou uma associação para promover o crescimento desse nicho de economia.

Alimentar o crescimento da economia de entretenimento noturno

O governo está planejando uma força-tarefa para criar propostas políticas até o final do ano a fim de alimentar o crescimento da economia noturna. O grupo abordará principalmente a infraestrutura de transporte e regulamentos relacionados a localizações e condições de trabalho.

Um desafio principal para o projeto é como garantir a segurança dos jovens.

A boa notícia é que simples desregulamentação poderia acender a indústria sem exigir muito investimento novo.

Ao usar instalações de entretenimento existentes por mais horas à noite, como teatros, faria muito para atender a demanda por vida noturna mais variada. Nessa área, o país pode tirar sua indicação da Broadway, onde shows são realizados até por volta das 23h.

A vida noturna está emergindo como o quarto elemento principal na agenda do governo para promover o turismo, após a natureza, gastronomia e história.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image