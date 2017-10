Estufa digital no meio da cidade atrai visitantes 

Há cerca de 20 anos era possível andar por Tóquio e tropeçar em terrenos de solo arável, com uma pequena banca vendendo vegetais acabados de colher. Essas fazendas urbanas praticamente desapareceram.

Contudo, agora, um dos lugares mais improváveis, uma fazenda encapsulada por uma estufa digital e tecnicolor brotou, e está recebendo visitantes com aroma, toque e aprendizado sobre agricultura.

A Digital Vegetables, ou Digi Vege, como o projeto está sendo chamado no Japão, é o trabalho da PARTY e está localizado no jardim da Tokyo Midtown. Ele faz parte do evento 2017 Design Touch do local e, como o próprio nome indica, encoraja os visitantes a darem um passo para dentro da estufa digitalmente equipada e futurística e tocar sete tipos diferentes de vegetais cultivados nela.

O toque nos vegetais desencadeia uma série de luzes e sons, todos controlados por um sistema meticulosamente programado e projetado para espalhar ideias sobre formatos e cores que crescem sob o solo. “Comece ao apertar os sete tipos de vida que agora estão crescendo fortes no solo,” diz Naoki Ito, que foi responsável pela direção geral. “Então, banhe-se no design dos vegetais, aprimorados por vídeos e sons.”

Confira um vídeo:

O designer de som Ray Kunimoto gravou sons de sementes friccionando, toque de folhas e frutas sendo consumidas.” Os tomates são o violino, as cenouras são o trompete, o repolho é o oboé, as batatas-doces são o piano, as berinjelas são a harpa, as abóboras são o clarinete,” disse Kunimoto que misturou sons atuais dos vegetais a instrumentos de orquestra.

O Digital Vegetables está em exibição no Tokyo Midtown até o dia 5 de novembro. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é das 11h às 21h. Entretanto, o site Japanese, Art, Design and Culture recomenda ir entre as 17h e 21h para ver a iluminação noturna.

Fonte e imagens: Japanese, Arte, Design and Culture