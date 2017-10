As bela colina de kochia do Parque Hitachi Seaside em Ibaraki

Dentre as plantas que podem ser encontradas no amplo parque Hitachi Seaside em Hitachinaka (Ibaraki) está um tipo de arbusto que cresce até 90 centímetros de altura.

As kochias (bassia scoparia) do Hitachi Seaside estão aglomeradas em uma colina, e durante a maior parte do ano existem como lindos arbustos verdes.

No final de setembro, no entanto, suas cores começam a mudar, parecendo que são tingidas de vermelho.

Até meados de outubro, a transição de cores dos cerca de 32.000 arbustos está completa, transformando a colina em uma mar púrpura.

As kochias do parque são cultivadas com propósitos decorativos, mas a planta também tem seus usos práticos. Além de ser usada em algumas ervas medicinais, as sementes de kochia são consumidas em algumas partes do norte do Japão, onde são chamadas de tonburi. Os “especialistas” em tonburi chamam as sementes de “caviar dos campos” devido à semelhança dos dois alimentos em relação à textura.

O parque também é conhecido por seus cosmos, que florescem ao mesmo tempo em que as kochias mudam de cor. O cosmos tem uma grande variedade de cores, mas as encontradas no parque são rosa, branca e vermelha.

As kochias podem ser apreciadas em seu auge de cores até domingo (22) no evento chamado Kochia Carnival, de acordo com informações em matéria do jornal Mainichi.

Hitachi Seaside Park (国営ひたち海浜公園)

Horário: das 9h30 às 17h (pode variar conforme a estação do ano)

Entrada: Adultos ¥410 / Crianças ¥290

No dia 22 de outubro (domingo), ainda durante o Kochia Carnival, a entrada é gratuita

Site para inofmrações: Hitachi Kaihin

Localização, veja aqui

Fonte e imagens: Hitachi Seaside Park, Mainichi