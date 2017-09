Setenta por cento dos recifes de corais de Okinawa estão mortos

Uma pesquisa realizada por um instituto francês mostra que até 70% dos recifes de corais da província de Okinawa estão mortos devido às temperaturas quentes.

A embarcação de pesquisa do Instituto Nacional Francês para Ciência começou a investigação, em maio do ano passado, de como a mudança climática afeta o meio ambiente e recifes de corais no Pacífico. A pesquisa continuará até outubro do próximo ano.

Essa embarcação viajou cerca de 50.000km e coletou 15.000 fragmentos de corais.

Segundo a pesquisa, até 90% dos corais morreram por branqueamento em Samoa e ressalta que os recifes de corais em Tuvalu e em Kiribati foram irreversivelmente danificados.

Um cientista alerta que o branqueamento de corais ocorre com mais frequência do que antes.

Pesquisadores emitiram um relatório no ano passado dizendo que o branqueamento de corais ocorreu em mais de 90% da Grande Barreira de Coral da Austrália, ao largo da costa nordeste do país.

