Novo trem turístico oferecerá viagens mais baratas porém luxuosas entre Tottori e Shimane

A West Japan Railway Co. (JR West) planeja permitir aos passageiros desfrutarem dos esplêndidos locais e rica cultura da região de San’in de uma maneira relativamente luxuosa, mas sem gastar muito.

A previsão de início das operações do trem turístico Ametuchi (あめつち) é julho de 2018. Ele fará viagens de ida e volta entre as estações Tottori (província homônima) e Izumoshi (Shimane) na linha Sanin da JR aos sábados, domingos e feriados nacionais.

A operadora ferroviária disse que os preços para o novo trem turístico serão comparáveis aos dos “Green Cars” (vagões de primeira classe) de outros trens.

A popularidade da região San’in, que cobre a área entre as províncias de Tottori e Shimane, vem crescendo desde a introdução do trem noturno de luxo Twilight Express Mizukaze.

O início do serviço do Ametuchi coincidirá com a Campanha do Destino San’in, que ocorre entre julho e setembro do próximo ano. Contudo, a JR West planeja continuar as operações do Ametuchi mesmo após o término da campanha.

O planejado trem consistirá de 2 vagões e acomodará até 59 passageiros.

A parte exterior receberá pintura azul escuro para representar o oceano e os céus de Sanin, enquanto as partes inferiores de ambos os lados dos vagões destacarão linha onduladas prateadas que simbolizam montanhas na região e o padrão “hamon” de espadas tradicionais.

Sanin é famosa pelo seu método de produção de aço chamado “tatara”.

O cedro japonês de Chizu (Tottori), pinheiros da província de Shimane, o papel “washi” chamado Inshu, azulejos Sekishu e outros materiais tradicionais serão usados para decorar o interior do trem. Mesas serão instaladas junto aos assentos.

Pratos e bebidas feitas a partir de ingredientes produzidos em Tottori e Shimane serão servidos a bordo do Ametuchi.

O trem vai reduzir a velocidade para permitir aos passageiros apreciarem os locais com paisagens especialmente belas, como o Lago Shinji e o Monte Daisen. Ele fará todas as paradas de trens expressos na linha.

Para mais informações: JR West Press Article (em japonês)

Fonte: Asahi Imagem: JR West