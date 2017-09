Nova estátua do famoso robô gigante Gundam é exibida em Odaiba

O upgrade do Gundam foi revelado no distrito portuário de Odaiba (Tóquio) no domingo (24), dando esperanças a seus patrocinadores corporativos de que a estátua de robô gigante se tornará uma nova atração turística com a proximidade das Olimpíadas de Tóquio em 2020.

O gigantesco “Unicorn Gundam” ( ユニコーンガンダム) de escala real de 19.7m substitui o modelo antigo, que foi removido em março.

Em agosto, na DiverCity Tokyo, a Bandai Inc. inaugurou uma loja dedicada à venda, montagem e pintura de modelos de plástico do principal personagem da popular série de anime.

Yoshitaka Tao, diretor-executivo do Gundam, na Bandai, disse que a empresa espera que mais turistas venham ver a estátua e visitem o café Gundam nas proximidades.

“Ao oferecer produtos, serviços e eventos, o Grupo Bandai Namco espera continuar compartilhando divertimento e surpresas aos fãs. Gostaria que o mundo soubesse sobre o conceito e história por trás da série Gundam”, disse Tao.

Fonte: Japan Times Imagem: Sankei Vídeo: YoutTube (Japan Times)