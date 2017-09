Japão lançará passe ilimitado para uso em vias expressas voltado a visitantes estrangeiros

Passes que permitem a turistas estrangeiros viajarem de forma ilimitada nas principais redes de vias expressas do país começarão a ser vendidos em meados de outubro, na esperança de atrair mais visitantes do exterior para áreas regionais, informou o ministério dos transportes na terça-feira (26).

Os portadores de passaportes estrangeiros poderão adquirir um “Japan Express Pass” com validade de 7 dias consecutivos por 20.000 ienes ou para 14 dias por 34.000 ienes, em 275 empresas que alugam carros (rent a car) espalhadas no país a partir de 13 de outubro, de acordo como o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo.

O uso dos novos passes não são válidos para cidadãos estrangeiros que residem no Japão. O passe permitirá viagens em 10.000 quilômetros das redes de vias expressas que cobrem grande parte do país.

Contudo, vias expressas em Hokkaido, assim como aquelas nas áreas metropolitanas de Tóquio e Osaka, estão excluídas, de acordo com o ministério.

Sob o novo plano, somente motoristas que estiverem dirigindo carros comuns com um dispositivo do sistema eletrônico de coleta (ETC) poderão usar os passes.

Passes regionais existentes que permitem aos visitantes estrangeiros fazerem viagens ilimitadas por até 14 dias em áreas como Hokkaido, Tohoku e Kyushu continuarão disponíveis com preços que variam de 1.500 a 16.000 ienes, de acordo com o ministério.

Para lidar com a potencial questão relacionada a turistas estrangeiros dirigindo em vias expressas, operadoras vão intensificar os serviços de informação e idioma, segundo o ministério.

Na semana passada, a Agência de Turismo do Japão informou que o número estimado de visitantes estrangeiros no país totalizou 18.916.200 nos primeiros 8 meses deste ano, um recorde para o período.

O número continuou crescendo neste mês e atingiu os 20 milhões, desde 15 de setembro.

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: Bank Image