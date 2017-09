Governo estuda cobrança de pedágio em locais turísticos

O Ministério dos Transportes do Japão disse que está estudando a possibilidade de cobrar pedágio em 4 destinos turísticos populares para aliviar o congestionamento no tráfego.

De acordo com a reportagem da NHK, o ministério planeja fazer pesquisa de tráfego na antiga capital Quioto, em Kamakura (Kanagawa), em Kobe (Hyogo) e no resort central de Karuizawa (Nagano) no próximo mês.

As ruas nessas áreas ficam muito movimentadas nos finais de semana e durante as altas temporadas, afetando o cotidiano de residentes locais.

A pesquisa visa determinar como a condição climática, a estação do ano e eventos afetam o tráfego, onde e como coletar pedágios e se os residentes deveriam ser cobrados.

Representantes do ministério dizem que também estão considerando usar inteligência artificial (IA) para auxiliar a reduzir o congestionamento no tráfego em locais turísticos. Uma data de lançamento para o sistema ainda não foi decidida.

Fonte: NHK Imagem: Portal Mie