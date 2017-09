Empresa japonesa inaugura restaurante de gyoza visando os estrangeiros

A Ajinomoto Frozen Foods Co. revelou para a mídia na segunda-feira (4) um restaurante de gyoza que está sendo inaugurado no distrito de Akasaka (Tóquio) nesta quinta-feira (7), com a expectativa de permitir aos estrangeiros (que vêm ao Japão) desfrutarem dessa comida popular.

O cardápio do restaurante chamado “Gyoza It.”, administrado pela unidade da fabricante de alimentos e temperos Ajinomoto Co., incluirá 4 tipos de gyoza preparados em uma chapa de ferro de 5 metros de largura.

O restaurante vai oferecer novos estilos de gyoza, incluindo aqueles enrolados em folhas de perilla e consumidos com mostarda em grãos e sal trufado.

Uma empresa com sede em Tóquio contratou funcionários de vários países. Um total de 15 idiomas estarão disponíveis no restaurante.

“Esperamos disseminar a cultura do gyoza em todo o mundo”, disse Hidetora Yoshimine, presidente da Ajinomto Frozen Foods em uma conferência de imprensa.

A expectativa da empresa é de que 300.000 pessoas visitem o restaurante ao longo de 5 anos, período de funcionamento do estabelecimento.

Fonte: Jiji Imagem:Bank Image, Sirabee