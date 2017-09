As melhores paradas de beira estrada no Japão

As paradas de beira de estrada, chamadas de ‘michi no eki” em japonês é um sistema lançado há cerca de 20 anos para criar um ambiente de tráfego de rodovias seguro e confortável, além de espaços únicos e dinâmicos que mostram a individualidade de cada região.

As michi no eki têm algumas características como instalações de descanso, para fazer um lanchinho ou mesmo uma refeição, que incluem restaurantes, lojas, estacionamento e banheiros; cooperação regional entre centros culturais, atrações turísticas, recreações e outras áreas de desenvolvimento locais que promovem a interação com a região; informações sobre estradas e cuidados de emergência.

Essas paradas de beira de estrada são locais interessantes para toda a família e muitas vezes com um cenário magnífico!

Confira as 30 mais bem avaliadas (como a comida servida nos restaurantes, produtos locais oferecidos, paisagem, etc) de acordo com o maior site de avaliações de viagens do mundo, o TripAdvisor.

1- Michi no Eki Nango (道の駅 なんごう)

Província de Miyazaki

Localização, veja aqui

Site para informações: michinoeki-nango

2- Michi no Eki Itoman (道の駅 いとまん)

Província de Okinawa

Site para informações: michinoeki.ti-da

Localização, veja aqui

3- Michi no Eki Furari Tomiyama (道の駅 富楽里とみやま)

Província de Chiba

Site para informações: furari.awa

Localização para referência, veja aqui

4- Michi no Eki Tarumizu (道の駅たるみず)

Província de Kagoshima

Site para informações: eki-tarumizu

Localização para referência, veja aqui

5- Michi no Eki Kirara Taki (道の駅 キララ多伎)

Província de Shimane

Site para informações: kirara-taki

Localização para referência, veja aqui

6- Michi no Eki Niseko View Plaza (道の駅 ニセコビュープラザ)

Província de Hokkaido

Site para informações: hokkaido- michinoeki

Localização para referência, veja aqui

7- Michi no Eki Awaji (道の駅 あわじ)

Província de Hyogo

Site para informações: userweb.awaji

Localização para referência, veja aqui

8- Michi no Eki Funaya no Sato Ine (道の駅 舟屋の里 伊根)

Província de Quioto

Site para informações: ine-restaurantfunaya

Localização para referência, veja aqui

9- Michi no Eki Aso (道の駅 阿蘇)

Província de Kumamoto

Site para informações: aso-denku

Localização para referência, veja aqui

10- Michi no Eki Akita Port (道の駅 あきた港)

Província de Akita

Site para informações: selion-akita

Localização para referência, veja aqui

11- Michi no Eki Kaki no Sato Kudoyama (道の駅 柿の郷くどやま)

Província de Wakayama

Site para informações: kkr.mlit.go

Localização para referência, veja aqui

12- Michi no Eki Tajima Mahoroba (道の駅 但馬のまほろば)

Província de Hyogo

Site para informações: green-wind

Localização para referência, veja aqui

13- Den-en Plaza Kawaba (田園プラザ川場)

Província de Gunma

Site para informações: denenplaza

Localização para referência, veja aqui

14- Michi no Eki Kitaurakaido Hohoku (道の駅 北浦街道 豊北)

Província de Yamaguchi (Confira aqui uma matéria realizada na ponte Tsunoshima, em Yamaguchi, considerada a mais bela do Japão)

Site para informações: michinoeki houhoku

Localização para referência, veja aqui

15- Michi no Eki Uzushio (道の駅うずしお)

Província de Hyogo

Site para informações: uzunokuni

Localização para referência, veja aqui

16- Michi no Eki Nakasatsunai (道の駅 なかさつない)

Província de Hokkaido

Site para informações: michinoeki-nakasatsunai

Localização para referência, veja aqui

17- Michi no Eki Ogimi (道の駅 おおぎみ)

Província de Okinawa

Site para informações: tabirai.net

Localização para referência, veja aqui

18- Michi no Eki Shichijo Melon Dome (道の駅 七城メロンドーム)

Província de Kumamoto

Site para informações: melondome

Localização para referência, veja aqui



19- Michi no Eki Shiretoko Rausu (道の駅 知床・らうす)

Província de Hokkaido

Site para informações: hokkaido-michinoeki

Localização para referência, veja aqui

20- Michi no Eki Kyoda Yanbaru Local Products Center (道の駅許田 やんばる物産センター)

Província de Okinawa

Site para informações: oppanyu.net

Localização para referência, veja aqui

21- Michi no Eki Hakone Pass (道の駅 箱根峠)

Província de Kanagawa

Site para informações: hakone

Localização para referência, veja aqui

22- Michi no Eki Tojunosato Adogawa (道の駅 藤樹の里あどがわ)

Província de Shiga

Site para informações: adogawa.net

Localização para referência, veja aqui

23- Michi no Eki Utoro Shirietoku (道の駅 うとろシリエトク)

Província de Hokkaido

Site para informações: hokkaido-michinoeki

Localização para referência, veja aqui

24- Michi no Eki Laran Fujioka (道の駅 ららん藤岡)

Província de Gunma

Site para informações: laranfujioka

Localização para referência, veja aqui

25- Michi no Eki Fujikawarakuza (道の駅 富士川楽座)

Província de Shizuoka

Site para informações: fujikawarakuza

Localização para referência, veja aqui

26- Michi no Eki Semmaida Pocket Park (道の駅 千枚田ポケットパーク)

Província de Ishikawa (Confira aqui uma matéria realizada nos belos campos de arroz do local pela equipe do Portal Mie)

Site para informações: hot ishikawa

Localização para referência, veja aqui

27- Michi No Eki Kushimoto Hashiguiiwa(道の駅 くしもと橋杭岩)

Província de Wakayama (Confira aqui uma matéria realizada pela equipe do Portal Mie na área perto do local )

Site para informações: michinoeki.jp

Localização para referência, veja aqui

28- Michi no Eki Phoenix (道の駅フェニックス)

Província de Miyazaki

Site para informações: michinoeki phoenix

Localização para referência, veja aqui

29- Michi no Eki Hari Trs (道の駅 針テラス)

Província de Nara

Site para informações: hari-trs

Localização para referência, veja aqui

30- Michi no Eki Mizunosato Sawara (川の駅 水の郷 さわら)

Província de Chiba

Site para informações:

Localização para referência, veja aqui

Fonte: TripAdvisor Japan