 Área de camping em Gifu está atraindo muitos visitantes 

Uma área de camping no meio das montanhas na cidade de Seki (Gifu) tem recebido a visita de muitas pessoas para ter uma chance de serem fotografadas “levitando” ao longo do Rio Itadori (Itadorigawa).

Quando a água está cristalina e os raios do sol estão radiantes o suficiente para lançar uma sombra nítida no leito do rio, um barco de borracha na superfície parece estar flutuando no ar, de acordo com Tomohito Iguchi, que trabalha na área de camping de Itadori.

No dia 30 de agosto, famílias e casais fizeram a jornada até o local para ter a chance de serem fotografados enquanto “levitavam” em um barco no rio. O custo é de 1.000 ienes e reserva é necessária. Os coletes salva-vidas são opcionais.

“Esperar pela exata luz solar é complicado, mas, definitivamente, fiquei satisfeito com o resultado”, disse um visitante de Okazaki (Aichi) que fez uma reserva 1 mês antes.

O efeito desejado não é garantido. O fotógrafo precisa encontrar o ângulo correto para manter o barco e a sombra separados, mas no mesmo quadro, além de esperar pelas condições certas, para fazer com que as pessoas pareçam estar flutuando no ar.

Para mais informações: Itadori Camp (em japonês) / Facebook: Itadori Camp

Localização, veja aqui



Fonte: Asahi Imagens: Facebook (Itadori Camp), Itadorigawa.jp