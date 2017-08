Zoológico no Japão mostra novo vídeo de filhote de panda-gigante

Novas fotos e vídeo de filhote de panda-gigante de 2 meses, nascido no Ueno Zoological Gardens em Tóquio, foram divulgadas no dia 14 de agosto.

O filhote, fêmea, completou 60 dias no dia 11 de agosto. As imagens mostraram o panda, que ainda não tem nome, sendo pesado e medido por tratadores do zoológico, tirando uma soneca e brincando com sua mãe, Shin Shin.

O raro nascimento do filhote em junho causou um frenesi na mídia e admiração pública no Japão.

O zoológico fez um convite ao público pedindo que sugerissem nomes para o filhote e disse que, até agora, recebeu cerca de 250.000 sugestões. O nome será anunciado em setembro.

A mãe, Shin Shin, que se acasalou com o urso panda Ri Ri em fevereiro, havia dado à luz a outro filhote em 2012. Esse era o primeiro panda que nasceu no zoológico em 24 anos, mas ele morreu em decorrência de uma pneumonia 6 dias depois.

Fonte: Japan Today, AFP Imagem: YouTube (Sankei News)