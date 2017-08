O Yokohama Oktoberfest 2017 será realizado no “Yokohama Red Brick Warehouse” durante os dias 29 de setembro (sexta-feira) e 15 de outubro (domingo). Este evento de cervejas vai durar por mais de duas semanas.

O local do evento é uma construção histórica erguida sob os moldes alemães. Desde 2003, o “Yokohama Red Brick Warehouse” tem sido sede do Yokohama Oktoberfest por conta de sua atmosfera similar às cervejarias da Alemanha. Em sua última edição, o evento reuniu mais de 140.000 pessoas.

Neste ano, pela primeira vez, o evento conseguiu a aprovação para trazer as “6 maiores cervejarias de Munique” da própria Alemanha. Aproveite esta 16ª edição para saborear toda a história e qualidade das cervejas especiais da “Oktoberfest” fermentadas diretamente da Alemanha.

Além disso, aproveite também as cervejas do “Maisel & Friends”, que virão ao Japão pela primeira vez. Saboreie as deliciosas “Maisel & Friends Original”, um clássico com sabor levemente picante e com um aroma leve de frutas, “Maisel & Friends Bavaria Ale”, conhecida por seu aroma rico e frutado, e o “Maisel & Friends Chocoporter”, cuja fragrância de chocolate é fantástica.

Além dos 140 tipos de cervejas, as comidas típicas também são deliciosas. Diversos pratos típicos serão preparados para esta edição, como os clássicos “Spätzle”, massa originária da Alemanha, “Eisbein”, prato feito à base de joelho de porco, a famosíssima salsicha alemã, entre outros.

Além disso, a organização preparou um segundo local de eventos. A área externa próxima ao mar será utilizada para o evento e contará com sofás luxuosos e lojas especializadas em drinks sem álcool e coquetéis. Um ótimo local para as pessoas que não gostam muito de cerveja e queiram apreciar uma outra bebida em um local mais calmo.

Informações adicionais

Yokohama Oktoberfest 2017

Duração do evento: 29 de setembro (sexta-feira) ~ 15 de outubro de 2017 (domingo)

*Há a possibilidade de cancelamento em decorrência de mau tempo ou fortes ventos

Horário: dias de semana: 12h00 ~ 21h30 (15h00 ~ 21h30 apenas em 29/Set) – Fim de semana e feriados: 11h00 ~ 21h30

*As vendas de comidas e bebidas são encerradas às 21h00

Local do evento: Praça de eventos do “Yokohama Red Brick Warehouse”

Hall 1 – (área interna) 1.200 assentos (área externa) 1.472 assentos/ Hall 2 – 700 assentos *Total de 3.372 assentos

Taxa de entrada: ¥300 (não inclui o custo dos comes e bebes)

*Entrada gratuita para estudantes do chugakko ou inferior. Será necessário um depósito de moedas à parte. Menores de idade deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis.