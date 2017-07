Verão: passeios em caiaques transparentes fazem sucesso em Tottori

Passeios em caiaques transparentes estão explodindo em popularidade na província de Tottori, com turistas descrevendo a experiência como semelhante a de “estar voando no céu”.

As pessoas que visitam Tottori, província ao longo do Mar do Japão conhecida por uma bela área costeira e cavernas esculpidas pelas ondas, podem visualizar vários peixes carapau, lulas e anêmonas-do-mar a bordo de caiaques transparentes (クリアカヤック) enquanto remam ao largo da costa da praia de Uradome, na cidade de Iwami, onde a água é tão transparente como os famosos mares claros na costa de Okinawa.

Os visitantes podem fazer um passeio a bordo de um caiaque de policarbonato de 4 metros na área marinha que faz parte de um geoparque global designado pela UNESCO.

Um serviço local de caiaque está atraindo um crescente número de visitantes, principalmente da Ásia, que descrevem a experiência como se estivessem “nadando com os peixes e deitando em uma carpete de algas marinhas”.

A transparência das águas ao largo da costa da praia de Uradome permite às pessoas observarem a área profunda 25 metros abaixo, igualmente às águas ao largo da costa de Okinawa, de acordo com Koji Hasegawa, líder de um grupo que promove o uso de locais naturais para lazer e educação.

Visitantes podem explorar áreas rochosas ou cavernas em 1 dos 5 caiaques de 2 lugares acompanhados por um guia pelo preço de 8.000 ienes.

“Gostaria que os visitantes desfrutem da beleza oceânica e magníficos destaques geológicos”, disse Hasegawa.

A praia faz parte do Geoparque San’in Kaigan, que foi aprovado na Rede de Geoparques Globais apoiados pela UNESCO. O geoparque cobre áreas costeiras nas províncias de Quioto, Hyogo e Tottori e destaca rochas vulcânicas, dunas e estratos geológicos relacionados à formação do Mar do Japão há 25 milhões de anos.

Para mais informações sobre os passeios nos caiaques transparentes (horários, reservas, acesso ao local) : Activity Japan (em japonês)

Fonte: Japan Times, Kyodo Imagem: Tottori Prefecture Experience School