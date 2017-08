Terraço no lago oferece aos visitantes um momento refrescante no verão em Nara

Um terraço de madeira foi instalado em um lago, o Sarusawaike, em Nara (província homônima) para oferecer uma paisagem refrescante e colorida dos templos que o rodeiam o local na antiga capital.

Cerca de 100 lanternas de papel que flutuam no lago agregam um contraste receptivo com a diminuição da luz do dia.

As pessoas que visitam o terraço podem observar o pagode de 5 andares no templo Kofuku (Kofuku-ji) enquanto também desfrutam de aperitivos e uma bebida refrescante.

O terraço, que mede 20 metros de comprimento e cerca de 5 metros de largura, pode acomodar até 80 pessoas sentadas.

A ideia surgiu de um grupo local que está buscando maneiras de aproveitar os dias restantes de verão em Nara. O projeto do terraço do lago teve início pela primeira vez neste ano e continuará até o dia 25 de agosto (sexta-feira).

O terraço fica aberto das 11h às 19h30. As lanternas de papel são acesas às 18h30. Um ingresso que custa 500 ienes é necessário para entrar no terraço após as 17h.

Fonte e imagem: Asahi