Os melhores castelos para visitar no Japão em 2017

Castelos foram construídos no Japão desde os tempos antigos. Uma necessidade particular para castelos aumentou no século 15 após a autoridade do governo central ter enfraquecido e o Japão ter caído em uma era caótica de estados beligerantes (sengoku jidai). Durante essa época, o Japão consistia de dezenas de pequenos estados independentes que combateram entre si e construíram pequenos castelos nos topos de montanhas com propósitos de defesa.

Quando Obu Nobunaga restaurou a autoridade central no Japão na segunda metade do século 16 e seu sucessor Toyotomi Hideyoshi completou a unificação do Japão, muitos castelos maiores foram construídos em todo o país. Ao contrário dos castelos anteriores, eles foram construídos nas planícies ou em pequenas colinas nas planícies, onde eles serviam como sedes administrativa e militar de uma região e um símbolo de autoridade. Eles se tornaram os centros de “cidades castelo”.

Após o final da era feudal (1868), muitos castelos foram destruídos como relíquias inapropriadas do passado ou foram perdidos na Segunda Guerra Mundial. Somente uma dezena de “castelos originais” sobrevivem hoje. Além disso, várias dezenas de castelos foram reconstruídos nas últimas décadas, sendo que o material usado na maioria deles foi o concreto ao invés de materiais tradicionais de construção.

Confira a lista dos 20 melhores castelos no Japão para visitar em 2017, de acordo com o maior site de avaliações de viagens do mundo, o TripAdvisor. Confira!

20- Uwajima Castle (宇和島城 Uwajima-jo)

Província de Ehime

O Castelo Uwajima é considerado um dos 12 castelos originais restantes no Japão. Ele foi originalmente construído em 1595 e passou por grandes reformas em 1671 e sustentou alguns danos na 2ª Guerra Mundial, mas continua essencialmente intacto hoje.

19- Osaka Castle (大阪城 Osaka-jo)

Província de Osaka

O Castelo de Osaka é considerado o símbolo da cidade e é um lugar incrível para aprender sobre a rica história de Osaka e um bom local para caminhada.

18- Oka Castle Ruins (岡城跡 Oka-joshi)

Província de Oita

Este é um dos castelos no Japão que não foram restaurados. Localizado na cidade de Taketa, o castelo foi construído originalmente em 1185 por uma importante figura histórica no Japão, Minamoto no Yoshitsune. Esse castelo estava essencialmente intacto até os terremotos e incêndio terem destruído a maior parte dele no final dos anos 1700. Não há muito o que olhar agora, mas há muita história para aprender sobre e muita natureza para ver.

17- Marugame Castle (丸亀城 Marugame-jo)

Província de Kagawa

Este castelo está preservado no parque Kameyama. Não muitas estruturas estão intactas hoje, mas é muito impressionante observá-lo de perto a a longa distância.

16- Ozu Castle (大洲城 Ozu-jo)

Província de Ehime

Este castelo vale a pena conhecer porque ainda tem suas armações originais do século 16. Muitas outras partes do castelo sofreram grandes danos na Segunda Guerra Mundial.

15- Kochi Castle (高知城 Kochi-jo)

Província de Kochi

O castelo de Kochi é um dos mais elaborados da lista e tem um impressionante portal de rocha, belos jardins interiores e uma bela vista da cidade.

14- Shuri Castle (首里城 Shuri-jo)

Província de Okinawa

Historicamente, Okinawa teve uma cultura bem diferente de outras partes do Japão, sendo assim, o castelo de Shuri tem uma aparência bem diferente de outros castelo no Japão. Seu exterior é vermelho vivo.

13- Gujo Hachiman Castle (郡上八幡城 Gujo Hachiman-jo)

Província de Gifu

O Gujo Hachiman fica no castelo de Hachiman. Ele foi construído em 1559 e demolido em 1871 durante a REstauração Meiji, então, esse não é o castelo original. Mesmo assim, é um bom local para vivenciar a história e para uma boa caminhada.

12- The East Garden of the Imperial Palace (Edo Castle Ruins)

Província de Tóquio

Não há tantas coisas para se ver nesse castelo, mas o que importa é a história, correto? Esse castelo é onde Tokugawa Ieyasu estabilizou o shogunato Tokugawa (ditadura feudal estabelecida no Japão em 1603), um ponto central na história japonesa. Então, enquanto você estiver visitando o atual Palácio Imperial, dê uma passadinha nesse marco como um assentimento a alguns acontecimentos que levaram o Japão onde ele está hoje.

11- Nagoya Castle Ruins (名護屋城 Nagoya-jo)

Província de Saga

Não, este não é o de Nagoia como você está pensando. Essas ruínas do castelo de Nagoia estão localizadas na província de Saga, na ilha de Kyuhsu. Não há muito o que se ver do que restou, mas o local é bem popular para apreciar as flores de cerejeira na primavera.

10- Nagasuku Castle Ruins (中城城 Nagasuku-jo)

Província de Okinawa

As ruínas do castelo de Nagasuku estão localizadas na vila de Kitanagusuku em Okinawa. Sua história se estende ao século 14 e hoje é um patrimônio mundial da UNESCO.

9- Kumamoto Castle (熊本城 Kumamoto-jo)

Província de Kumamoto

Esse castelo tem uma rica história e beleza estonteante com seu exterior na cor preta. Contudo, infelizmente, o castelo de Kumamoto sofreu grandes danos durante os terremotos que afetaram a região em 2016, mas esforços estão em curso para restaurá-lo. Como resultado, partes do castelo estão fechadas para os visitantes, mesmo assim, não o tire da sua lista!

8- Nakijin Castle Ruins (今帰仁城跡 Nakijin joato)

Província de Okinawa

Apesar de ter poucas muralhas restantes, as que ainda estão de pé são totalmente pitorescas.

7- Katsuren Castle Ruins (勝連城 Katsuren-jo)

Província de Okinawa

As ruínas do castelo de Kasturen são impressionantes no teor de que as muralhas que restam ainda estão intactas. As ruínas também foram notícia recentemente quando moedas romanas foram escavadas em 2016, no primeiro caso de relíquias romanas descobertas no Japão.