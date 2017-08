O jardim japonês de 172 anos para a era digital

A maioria dos visitantes do Mifuneyama Rakuen são atraídos pelas cerca de 200.000 azaleias e rica história. Contudo, para os últimos verões, houve outra razão para dar uma passadinha no jardim: a computação gráfica.

Em uma exibição noturna chamada de “A Forest Where Gods Live (Uma Floresta onde Moram os Deuses em tradução livre), projeções de alta tecnologia são lançadas nas rochas, lago e árvores, acompanhadas por música e efeitos sonoros. A mistura de mágica digital e cenário natural é organizada pelo TeamLab, uma coletiva criativa com sede em Tóquio.

O jardim está localizado na cidade de Takeo (Saga). Criado em 1845 por um lorde de Takeo, ele se estende na base do Monte Mifune. Além das azaleias, seus créditos para fama incluem um canforeiro de 3.000 anos e uma caverna no lado montanhoso. Estátuas budistas esculpidas há cerca de 1.300 anos pontilham o parque.

Assista ao vídeo:

Em uma noite recente, uma cachoeira apareceu acima de uma rocha de 3 metros de altura entre as árvores. Uma cascata branca mostrava toda sua beleza, o produto de computação gráfica baseado na análise da superfície irregular da rocha. A TeamLab chamou isso de “Universo das Partículas de Água sobre uma Rocha Sagrada”, um dos 14 trabalhos digitais de arte que visam complementar a paisagem. A exibição da cascata até simula a interação entre quedas individuais, criando traços realísticos e delicados na superfície rochosa.

A exibição será realizada no horário entre as 19h30 e 22h30 diariamente até o dia 9 de outubro.

“Objetos materiais criados pelos humanos geralmente entram em conflito com a natureza, mas as criações digitais são uma história diferente, visto que elas não existem no mundo material”, disse o presidente da TeamLab. Isso torna possível criar arte ou espaços que tiram vantagem do poder da natureza sem alterá-la”.

Informações sobre a exibição noturna:

Local: Mifuneyama Rakuen (御船山楽園)

Para mais detalhes: Mifuneyama Rakuen (em japonês e inglês)

Mais detalhes veja aqui

Localização, veja aqui

Fonte: Nikkei Imagem: Mifuneyama Garden