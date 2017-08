Museu da Toyota em Aichi é novamente classificado como um dos destinos mais populares no Japão

O interesse aguçado de visitantes estrangeiros está ajudando a manter o status de um museu da Toyota em Nagoia (Aichi) como um dos destinos mais populares do Japão, de acordo com o TripAdvisor, um dos maiores sites de viagens do mundo.

O Museu Comemorativo da Indústria e Tecnologia da Toyota atrai um fluxo estável de visitantes com suas exibições sobre a história do grupo Toyota, que se estende de máquinas de tecelagem a automóveis.

O braço japonês do TripAdvisor, que carrega os reviews e classificações postadas por usuários, anunciou no dia 24 de julho que a instalação ficou em primeiro lugar em seus rankings para museus corporativos e fábricas abertas aos turistas no Japão por 3 anos consecutivos.

“Muitos visitantes ficam admirados pelas ricas exibições de máquinas de tecelagem. Demonstrações frequentes parecem ser um dos fatores por trás da popularidade do museu”, disse um porta-voz do TripAdvisor.

Os turistas estrangeiros, aparentemente, ficam fascinados pelo museu, julgando pelos vários comentários em inglês e chinês postados no site de viagens.

Dentre as instalações corporativas, o Sky Museum da Japan Airlines Co., localizado no distrito de Ota (Tóquio), foi classificado como a segunda atração mais popular e a Suntory Yamazaki Distillery da Suntory Holdings Ltd., em Shimamoto (Osaka), ficou em terceiro.

As classificações são baseadas na avaliação dos usuários e o número de resenhas que cada atração recebeu para o ano até abril de 2017.

Fonte: Asahi Imagem: Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology