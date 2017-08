Mais de 1.500 Pikachus desfilam em Yokohama em evento de 1 semana

Mais de 1.500 Pikachus, o famoso personagem da série Pokémon, estão assumindo o comando no distrito de Minato Mirai em Yokohama (Kanagawa) em um evento de longa semana.

Os personagens se reuniram para o 4º ano da “Pikachu Outbreak” (ou Explosão Pikachu, em tradução livre), um evento popular que vem sendo realizado na área desde 2014. Ao longo de 1 semana, de 9 a 15 de agosto, eles participarão de apresentações e desfiles em várias áreas. O número de Pikachus neste ano marca um grande avanço dos 1.000 que participaram no ano passado.

Um destaque nesse evento é a caminhada Pikachu que acontece em intervalos irregulares. Um total de 20 Pikachus partem da Queen’s Square Yokohama, balançando de um lado para outro acompanhando o som de um apito. No dia 9, eles alegraram o público sortudo que estava no local.

Pela primeira vez neste ano, os Pikachus vão atravessar o mar – o evento destaca os acenos de Pikachus a bordo da embarcação Nippon Maru enquanto ela faz o percurso entre o Parque Memorial Nippon Maru e o Museu do Cup Noodle de Yokohama. Um dirigível de 17 metros de comprimento também está fazendo uma aparição, permitindo ao Pikachu sobrevoar o evento pela primeira vez.

Outros eventos incluem uma apresentação chamada “Dripping Wet Splash Blow” no Yokohama Red Brick Warehouse, a qual usa 2 toneladas métricas de água e é exibida em áreas que incluem a Queen’s Square Yokohama e o Landmark Plaza.

Um evento intitulado “Pokémon Go Park”, relacionado ao popular game Pokémon Go, também será realizado, destacando raros Pokémon, incluindo o Mr. Mime, que normalmente não é encontrado no Japão.

Assista ao vídeo:

Fonte, imagens e vídeo: Mainichi