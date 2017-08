Parque da Lego em Nagoia se empenha para mudar a reputação de ‘preço muito caro’

A Legoland Japan, o primeiro parque temático da Lego a céu aberto no país, está se empenhando para apagar a visão negativa de que os preços de seus ingressos são “excessivamente caros”.

Antes de ser inaugurado em abril deste ano (veja fotos da inauguração aqui), o Legoland Japan, situado em Nagoia (Aichi), atraiu altas expectativas como o primeiro grande parque temático na região central de Chubu.

Contudo, o Legoland Japan, inicialmente, viu poucos visitantes após feedback negativo, incluindo reclamações sobre o preço caro dos ingressos. Em maio, o parque reduziu os valores em até 25 por cento.

Redução de preços

O tráfego de visitantes ficou estável desde junho, disse Torben Jensen, diretor representante da Legoland Japan K.K, a operadora do parque.

Atualmente, o passaporte família de um dia para 2 adultos e 1 criança, que precisa ser adquirido com antecedência, é oferecido ao preço de 18.300 ienes, o que é 6.100 ienes mais barato do que comprado na porta.

Além disso, portadores de passaportes anuais podem trazer até 2 visitantes gratuitamente em agosto. Contudo, alguns visitantes não estão satisfeitos com os preços.

A operadora do parque ouvirá as opiniões dos visitantes

“Tudo é caro, incluindo os ingressos e a comida”, disse um visitante de Tochigi que veio com sua esposa e duas crianças. “Acho que não voltarei ao parque novamente”, salientou ele.

Outro visitante, de Iwata (Shizuoka), que veio com seu filho, reclamou que a área do parque é pequena para o preço caro do ingresso. “Acho que eles deveriam expandir a área ou reduzir os preços”.

A operadora do parque vai levar em consideração as opiniões dos visitantes e tomar as medidas necessárias, disse Jensen.

Para atingir sua meta anual de 2 milhões de visitantes, a empresa está considerando operações durante a noite e ingressos disponíveis somente para entradas a partir da tarde. Ela também planeja focar em eventos para cada estação, incluindo o Natal.

Fonte: Yomiuri, Jiji Imagem: arquivo Portal Mie