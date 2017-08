Governo estuda possibilidade de novo imposto para turistas estrangeiros

A Agência de Turismo do Japão formará um painel de especialistas para estudar a prevista coleta de impostos ou tarifas de viajantes como uma maneira de financiar ações turísticas.

O governo posiciona o turismo como um dos pilares de sua estratégia de crescimento e busca aumentar o número de visitantes estrangeiros no Japão para 40 milhões até o ano 2020.

Segundo a agência, um novo imposto é necessário para acelerar as medidas de turismo, como instalar mais centros de informações para visitantes do exterior e melhorar recursos relacionados em áreas rurais.

A agência planeja solicitar a introdução do novo imposto quando o governo debater a reforma fiscal no próximo ano e vai formar uma equipe de especialistas no próximo mês para estudar como financiar as políticas de turismo.

O painel vai examinar a ideia de cobrar um imposto de japoneses e turistas estrangeiros que deixam o país através de aeroportos e outros locais, além de considerar a opção de cobrar tarifas de comissão nos procedimentos de embarque.

A agência diz que vai considerar o possível impacto no setor do turismo e salienta que pretende esboçar sugestões concretas no início de novembro, antes de permitir a coordenação entre o governo e os partidos governantes.

Fonte: NHK Imagem: Bank Image