A bela e pequena praia de Wagu em Mie

Com uma extensão apenas de 250 metros, a pequena praia de Wagu está localizada na cidade de Shima, província de Mie. A área verde ao redor da praia e as águas límpidas formam uma bela paisagem.

As águas são calmas e as ondas fracas, sendo um praia ideal para famílias. A temporada para banhistas é de julho a agosto.

Assista a um vídeo do local:

Wagu Beach (和具の浜)

Temporada: julho a agosto (das 9h às 16h)

Há banheiros e chuveiros no local

Estacionamento: cerca de 64 vagas (¥ 500)

Uso de jet-ski e surfing é proibido

Tel para informações: 059-739-1212

Localização, veja aqui





