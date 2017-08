Aeroporto de Narita renovará todos os toilets usados por passageiros

O Narita International Airport Corp. está embarcando em um projeto para renovar todos os 147 toilets usados por passageiros em seus 3 terminais internacionais, divulgou a reportagem do Mainichi.

A decisão de renovar os toilets no Aeroporto Internacional de Narita (Chiba) tem base em fatores como degradação, e ocorre como parte das preparações para as olimpíadas e paralimpíadas de Tóquio em 2020.

No dia 9 de agosto, a empresa completou a primeira fase do projeto de renovação, terminando as obras em 2 toilets em áreas como o saguão de chegadas do Terminal 2, que envolveu a instalação de “toilets de estilo” com cubículos maiores. Consequentemente, esses toilets estão agora disponíveis para uso.

Como próximo passo, a empresa planeja instalar 11 “toilets de estilo” nos saguões de partida e chegada nos terminais 1 e 2, que têm um número particularmente alto de usuários. Os novos cubículos estão cerca de 1.5 vezes maiores do que antes, oferecendo mais espaço para bagagem de mão e também haverá áreas que permitem aos (as) usuários (as) trocarem de roupa. Vários toilets com múltiplas funções para usuários de cadeira de rodas também estão sendo preparados.

Além disso, para manter o conceito sem barreiras, todos os toilets renovados, incluindo os toilets de estilo, estão sendo equipados com recursos, como corrimãos largos, orientação sonora e um sistema de alerta de luz que auxilia as pessoas com deficiência auditiva no caso de um incêndio.

O projeto de renovação poderá custar cerca de 5 bilhões de ienes (cerca de $45 milhões) e a previsão de conclusão é março de 2020.

