Trem temático do panda entrará em circulação no Japão

Um trem temático especial do panda conectará as províncias de Quioto e Osaka ao Parque Adventure World, em Wakayama, lar para 5 pandas gigantes muito populares, em comemoração aos aniversários de 30 anos da West Japan Railway Co. em 2017, e o 40º do parque em 2018.

O “Panda Kuroshio ‘Smile Adventure Train” destaca o vagão principal remodelado do expresso limitado Kuroshio, que opera da estação de Quioto da JR à de Shingu, em Wakayama, via Shin-Osaka, Tennoji, Wakayama e outras estações. O trem iniciará suas jornadas em 5 de agosto, ligando centro urbanos de Quioto e Osaka ao Adventure World em Shirahama, na província de Wakayama.

Juntamente ao trem remodelado que tem a “face” preta e branca de um panda gigante, os encostos dos assentos de todos os vagões também foram preparados com capas temáticas do ursinho tão amado. Além disso, o lado externo e as portas do trem de 6 vagões serão decorados com imagens das atrações populares do Adventure World, como leões e ursos polares.

De acordo com a filial de Wakayama da JR West, há somente um trem temático do panda, e seu horário varia diariamente. Como haverá dias em que o trem não terá funcionamento, os passageiros não poderão reservar assentos especificamente no trem temático do panda.

A previsão é de que o trem do panda esteja em serviço até novembro de 2019.

Fonte e imagens: Mainichi