Tóquio é eleita a cidade com melhor qualidade de vida do mundo

Outras duas cidades japonesas se juntam a Tóquio em ranking internacional das 25 cidades com melhor qualidade de vida no mundo.

Pelos últimos 11 anos, a revista britânica de estilo de vida Monocle publicou um ranking das cidades com melhor qualidade de vida no mundo. As avaliações na Pesquisa Anual de Qualidade de Vida estabelece fatores como infraestrutura de transporte, atividades culturais, gastronomia, custos de habitação, abundância de espaços públicos e clima para empresas startup.

A Alemanha tem a maioria das entradas na lista deste ano, com 4 de suas cidades classificadas. No entanto, o Japão ficou bem perto, com 3 cidades nas 25 melhores, incluindo uma na primeira da lista.

Em 14º lugar está Fukuoka, a maior cidade na ilha de Kyuhsu, que ganhou sua posição graças às suas instituições educacionais, ambiente de negócios amigáveis aos empreendedores e localização no litoral.

A algumas posições acima na lista, no 12º lugar, está Quioto. Querida pela comunidade global em razão de seu patrimônio histórico e bela arquitetura, a Monocle também citou a rica cultura gastronômica da cidade, com produção de fonte local ganhando uma menção especial.

E, finalmente, no topo do ranking, como em 2016 e 2015, está Tóquio. A contínua admiração pela capital do Japão na lista da Monocle tem origem a partir de sua habilidade de misturar ” o calor de pequena cidade com a agitação de grande cidade”. Enquanto nem todo residente diria que Tóquio é “calorosa”, não há como negar que os bairros extremamente únicos da cidade formam uma contínua rede massiva de descobertas e novas experiências.

Confira a lista das 25 cidades com melhor qualidade de vida no mundo, de acordo com a revista Monocle:

1- Tóquio (Japão)

2- Viena (Áustria)

3- Berlim (Alemanha)

3- Munique (Alemanha)

5- Melbourne (Austrália)

6- Copenhague (Dinamarca)

7- Sydney (Austrália)

8- Zurique (Suíça)

9- Hamburgo (Alemanha)

10- Madri (Espanha)

11- Estocolmo (Suécia)

12- Quioto (Japão)

13- Helsinque (Finlândia)

14- Fukuoka (Japão)

15- Hong Kong (Região Administrativa Especial da China)

16- Lisboa (Portugal)

17- Barcelona (Espanha)

18- Vancouver (Canadá)

19- Dusseldorf (Alemanha)

20- Amsterdã (Holanda)

21- Singapura (Singapura)

22- Auckland (Nova Zelândia)

23- Brisbane (Austrália)

24- Portland (Estados Unidos)

25- Oslo (Noruega)

Fonte: Rocket News/ Monocle Imagem: Bank Image