Sinalizações indicando rotas erradas e perigosas aparecem no Monte Fuji

Recentemente, as autoridades locais da província de Shizuoka ficaram preocupadas com a aparição repentina de várias setas de guia pintadas em locais na sétima estação do Monte Fuji, levando os alpinistas a uma direção errada e perigosa, divulgou o Sankei Shimbun.

As setas foram avistadas pintadas em rochas e outros pontos próximos à cabana Miharukan, ao longo da rota de alpinismo regular, no final de junho, segundo representantes da cidade de Oyama da província de Shizuoka.

Com cerca de 30cm de comprimento, as setas estavam pintadas de branco, encontradas ao longo de um total de 300m da rota.

Embora não tenha havido relatos de pessoas feridas como resultado da sinalização mal-intencionada, que poderia levar a um acidente, a cidade informou que vários alpinistas seguiram a rota errada, que guia em direção a uma área acidentada e escorregadia.

“Isso pode não somente levar a um terrível acidente, mas também é um ato extremamente mal-intencionado do ponto de vista da preservação da natureza”, disse um representante da cidade.

Autoridades locais colocaram fitas em volta dos locais onde há setas pintadas e vai remover a tinta brevemente, divulgou o Sankei Shimbun.

Fonte: Sankei, Imagens: Sankei, Bank Image