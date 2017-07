Roda-gigante com karaokê é a nova atração em parque no Japão

A partir do dia 1 de agosto, a primeira roda-gigante do mundo com karaokê vai começar suas operações em Tóquio.

A roda-gigante por si só já existe há mais de 1 década no Tokyo Dome City, um amplo complexo de entretenimento em Tóquio. Com 60 metros de diâmetro, a Big O, como a roda-gigante é chamada, foi registrada no Guinness World Records em 2006 como a maior roda-gigante sem centro do mundo. A maior montanha-russa de Tóquio, que também está no parque, passa através do centro da Big O.

Agora, em colaboração com a empresa de karaokê com sede em Tóquio, a Joysound, 8 das 40 gôndolas da roda-gigante terão entretenimento de karaokê, com uma linha de 50 músicas, incluindo as de artistas que se apresentaram no Tokyo Dome, hits atuais e temas de música de animes.

Pelo preço de 820 ienes por pessoa, você e até mais 3 outros podem cantar à vontade com a uma bela vista da cidade, em uma volta completa na roda-gigante, que dura em torno de 15 minutos. Enquanto os preços padrões de karaokê sejam um pouco mais baratos, tenha em mente que você terá 2 divertimentos em 1, sendo que a Big O oferecerá paisagens que você não teria a partir de uma sala tradicional de karaokê.

Se você está planejando passar um tempo maior no Tokyo Dome City, para um melhor negócio, é possível optar pelo passe de 1 dia ou o passe Ride 5, permitindo que você entre em 5 atrações no complexo por ¥2.600 (para mais informações sobre preços das atrações, veja aqui).

Informações:

Tokyo Dome City ( 東京ドームシティ)

Horário: das 11h às 21h

Site para informações: Tokyo Dome (em japonês e inglês)

Localização, veja aqui



Fonte: Rocket News Imagem: Bank Image