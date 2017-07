Restrição de verão no tráfego de veículos no Monte Fuji

Restrições de verão sobre veículos particulares começaram a ser aplicadas no Monte Fuji como parte dos esforços em proteger o monumento natural.

No verão de todos os anos o tráfego na estrada com pedágio Fuji Subaru Line é limitado por cerca de 2 meses.

Com início às 17h do dia 10 de julho, alpinistas tiveram que deixar seus carros nos estacionamentos no pé da montanha e pegar ônibus circulares que levam até a 5ª estação, o portal de acesso para o topo do Fuji.

O tráfego será restrito até 10 de setembro, 10 dias a mais em comparação ao ano passado.

Ônibus, táxis e veículos de emergência terão permissão para usar a rodovia. Carros elétricos e de célula de combustível também terão poderão trafegar na rodovia neste ano.

Um alpinista de 30 anos de idade disse que as restrições ajudarão a proteger o ambiente do Monte Fuji que é um local de Patrimônio Cultural Mundial da UNESCO.

Para mais informações, acesse o site Subaru Line (em japonês e inglês).

Fonte: NHK Imagem: Bank Image, Subaru Line