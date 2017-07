“Poluição por turismo” em Quioto: residentes reclamam dos visitantes estrangeiros

Multidões sem fim, vizinhos desconhecidos e comportamento indisciplinado drenaram o senso de “omotenashi” (hospitalidade) dos residentes na cidade de Quioto.

Segundo os residentes desse local tão famoso, multidões de turistas do exterior que continuam passando pela antiga capital do Japão estão desgastando a qualidade de suas vidas tradicionais.

Em 2015, um recorde de 56.84 milhões de turistas visitou Quioto e gastaram cerca de 1 trilhão de ienes, também uma alta, de acordo com o governo da cidade. Os gastos foram 30 por cento mais em comparação ao ano anterior.

O governo central está continuando sua campanha para atrair visitantes internacionais a fim de revitalizar as economias locais que sofrem com o declínio populacional.

Contudo, em Quioto, um dos destinos mais populares no Japão, alguns residentes estão implorando pelo fim dessa onda.

“Poluição por turismo”

Os residentes dizem que os números “excederam o limite” e estão descrevendo a situação na cidade como “poluição por turismo”.

Na primavera deste ano, residentes locais decidiram não iluminar as cerejeiras durante as noites no distrito de Gionshinbashi, um destino turístico popular alinhado a moradias tradicionais no estilo Quioto. O evento de iluminação vinha sendo realizado há 27 anos consecutivos.

“Muitas pessoas vieram para ver as flores de cerejeira, e estávamos preocupados sobre continuar o evento para atrair mais e mais pessoas”, disse Toshio Akiyama, líder do comitê de organização do evento de iluminação. “Acredito que nós, os residentes locais, não seríamos capazes de lidar com tantas pessoas sozinhos”.

Muitos casais também visitam a região para tirar fotos de casamento com as moradias tradicionais ao fundo antes da realização de suas cerimônias. Um residente pediu a um casal que parasse de tirar fotos em frente a sua residência e uma discussão acabou se seguindo.

Kanji Tomita, que está envolvido nas atividades de limpeza na área, disse que muitos turistas não têm respeito pela comunidade.

Mesmo com esses problemas o governo central quer aumentar o número de turistas estrangeiros

Apesar dos problemas relatados em Quioto, o governo central ainda está ansioso para aumentar o número de turistas estrangeiros em toda a nação.

Em 2003, somente 5 milhões de turistas estrangeiros visitaram o arquipélago japonês. O governo, então, iniciou a Campanha de Visita ao Japão para dobrar esse número.

O número de visitantes estrangeiros no país atingiu 20 milhões em 2016 e um recorde mensal de 2.57 milhões de turistas do exterior vieram ao Japão em abril de 2017.

Se as coisas seguirem como o governo deseja, o número de turistas estrangeiros vai atingir 40 milhões até 2020 e 60 milhões até 2030.

“O turismo vem sendo promovido de uma forma tão grande que a atmosfera tradicional da cidade vem sendo perdida. Nossa decisão (de parar de iluminar as cerejeiras) também visa confrontar o governo da cidade com uma pergunta: É realmente correto manter a atual política de turismo”, disse Akiyama, líder do comitê de organização do evento de iluminação.

Fonte: Asahi Imagem: Arquivo Portal Mie