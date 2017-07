Parque temático de anime é inaugurado em cidade no Japão

O Awajishima Koen, localizado em Awaji (Hyogo) introduziu atrações para fãs de anime e mangá desde que uma área temática de diversão ao ar livre foi inaugurada no dia 15 de julho.

O Nijigen no Mori (Floresta de Duas Dimensões) ostenta uma atração de mapeamento de projeção que destaca o clássico mangá de Osamu Tezuka, “The Phoenix” em uma área de floresta, assim como uma instalação temática de obstáculo ao ar livre com base no popular anime “Crayon Shin-chan”.

Um dos destaques do Nijigen no Mori é a atração Night Walk Phoenix que utiliza mapeamento de projeção e outras tecnologias visuais. Um percurso de caminhada de 1.2km foi instalado na floresta para os visitantes desfrutarem de imagens fantásticas do pássaro mitológico, aprimoradas com efeitos de som.

A atração noturna é oferecida das 19h às 22h e a entrada custa 3.300 ienes para adultos e 1.200 ienes para crianças acima de 5 anos.

Um parque de aventura inspirado na série de anime “Crayon Shin-chan” está aberta das 10h às 18h. Os visitantes podem descer uma tirolesa instalada sobre um lago e atravessar percursos com obstáculos de madeira com 3 níveis de dificuldade. É necessário comprar ingressos para se divertir nessas atrações.



Informações:

Nijigen no Mori ニジゲンノモリ

Site para informações: Nijigen no Mori (em japonês)

Localização, veja aqui



Fonte: Asahi Imagem: Facebook/ Nijigen no Mori