Hanabi: confira os festivais de fogos de artifício em Gunma

Com a aproximação do verão, a incrível temporada dos fogos de artifício (hanabi) também tem início no Japão.

Na maioria das províncias do país festivais relacionados são realizados, oferecendo um momento de diversão para toda a família!

Confira alguns festivais de hanabi e matsuri que serão realizado em Gunma:

29º Tamamura Hanabi Taikai (第29回たまむら花火大会)

Local: Tamamura

Data: 15 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: a partir das 19h50

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento: 2.000 vagas

Localização, veja aqui

Kronenberg Hanabi Taikai (クローネンベルク花火大会)

Local: Maebashi

Data: 16 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 20h30 às 20h50

*Não há informações disponíveis sobre a realização do evento em caso de más condições climáticas

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 2.500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Kawaba Matsuri Hanabi Taikai (川場まつり・花火大会)

Local: Kawaba

Data: 23 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 20h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 14/ago (seg)

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Tsumagoi Summer Festival 2017 / 37º Tsumagoi Matsuri (第37回つまごい祭り)

Local: Tsumagoi

Data: 29 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 20h30 (matsuri a partir das 11h)

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 6/ago (dom)

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Estacionamento: 700 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

19º Meiwa Matsuri (第19回明和まつり)

Local: Meiwa

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 20h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Misato Furusato Natsu Matsuri (箕郷ふるさと夏祭り)

Local: Takasaki

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h30 às 20h

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 550 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

43º Takasaki Matsuri Ohanabi Taikai (第43回高崎まつり大花火大会)

Local: Takasaki

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h40 às 20h30 (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 15.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

29ºAkagiyama Natsu Matsuri (第29回赤城山夏まつり)

Local: Maebashi

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h20 às 19h40

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 800

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

61º Maebashi Hanabi Taikai (第61回 前橋花火大会)

Local: Maebashi

Data: 12 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 20h40

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 15.000

Estacionamento: 6.300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Nitta Matsuri (新田まつり)

Local: Ota

Data: 12 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 20h às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 8.000

Estacionamento: 1.000 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Oto to Hikari no Hanabi Taikai (音と光の花火大会)

Local: Maebashi

Data: 15 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 19h30 às 19h50

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 521 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Chiyoda no Matsuri Kawa Segaki (千代田の祭 川せがき)

Local: Chiyoda

Data: 18 de agosto de 2017 (sexta-feira)* / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Estacionamento: 1.000 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

5º Numata Hanabi Taikai (第5回沼田花火大会)

Local: Numata

Data: 9 de setembro de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 19h45 (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 10.000 (previsão)

Estacionamento: gratuito

Localização, veja aqui

Isesaki Hanabi Taikai (いせさき花火大会)

Local: Isesaki

Data: 16 de setembro de 2017 (sábado)* / Horário: das 18h30 às 19h (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 10.000

Estacionamento: 4.400 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

