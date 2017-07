Hanabi: confira locais para ver fogos de artifício em Aichi

Com a aproximação do verão, a incrível temporada dos fogos de artifício (hanabi) também tem início no Japão.

Na maioria das províncias do país festivais relacionados são realizados, oferecendo um momento de diversão para toda a família!

Confira alguns festivais de hanabi e matsuri que serão realizado em Aichi:

Himakajima Gion Matsuri Hanabi Taikai (日間賀島ぎおんまつり花火大会)

Local: Minamichita

Data: 8 de julho (sábado)* / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é realizado no dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Lagunasia Hanabi Spectral Myste Noche (ラグナシア 花火スペクタキュラ 「ミスティノーチェ」)

Local: Gamagori / Parque Lagunasia

Datas*:

8 (sáb), 15 (sáb), 16 (dom), 22 (sáb) a 31 (seg) de julho / 1 (ter) a 31 (quinta) de agosto / 16 (sáb), 17 (dom) e 23 (sáb) de setembro

Horário: a partir das 20h15 (pode variar)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Estacionamento: 800 vags (1.000/ carro)

Localização, veja aqui

Fujioka Oiden Natsu Matsuri (ふじおかおいでん夏まつり)

Local: Toyota

Data: 8 de julho (sábado) de 2017* / Horário: das 20h20 às 21h (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 1.000

estacionamento: 150 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

71º Umi no Hi Nagoya Minato-sai Hanabi Taikai (第71回海の日名古屋みなと祭花火大会)

Local: Nagoia

Data: 17 de julho de 2017 (segunda-feira) * / Horário: das 19h30 às 20h20

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

Toyohashi Gion Matsuri (豊橋祇園祭)

Local: Toyohashi

Datas: 21 de julho (sex) / Horário: das 18h30 às 22h – 22 de julho (sáb) / Horário: das 19h às 21h

*Em caso de más condições climáticas os eventos são transferidos para os dias seguintes

Quantidade de disparos: aprox. 12.000 (sex) 300 (sáb)

Estacionamento pago

Localização, veja aqui

41º Kasugai Shimin Noryo Matsuri (第41回春日井市民納涼まつり)

Local: Kasugai

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 20h15 (matsuri das 18h às 20h30)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 3.500

Não há estacionamento no local do evento

Localização, veja aqui

29º Kira Hanabi Taikai (第29回吉良花火大会)

Local: Nishio

Data: 22 de julho de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 20h50

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 19/ago (sáb)

Quantidade de disparos: aprox. 1.700

Estacionamento: 500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Kou Natsu Matsuri (国府夏まつり)

Local: Toyokawa

Datas*: 29 de julho de 2017 (sáb) / Horário: das 19h às 21h30 e 30 de julho de 2017 (dom) / Horário: das 19h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 1.800

Estacionamento: 140 vagas (pago)

Localização, veja aqui

49º Toyota Oiden Matsuri Hanabi Taikai (第49回豊田おいでんまつり花火大会)

Local: Toyota

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h às 21h (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Não há informações sobre quantidade de disparos

Há estacionalmeto

Localização, veja aqui

35º Gamagori Matsuri Noryo Hanabi Taikai 2017 (2017 第35回蒲郡まつり納涼花火大会)

Local: Gamagori

Data: 30 de julho de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h30 às 21h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 5.000

Estacionamento : 4.500 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Okazaki Shiroshita Ieyasu Ko Natsu Matsuri 69º Hanabi Taikai (岡崎城下家康公夏まつり 第69回花火大会)

Local: Okazaki

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 18h50 às 21h (previsão)

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Não há informações sobre quantidade de disparos

Não há estacionamento no local

Localização, veja aqui

Miyoshi Ike Matsuri (三好池まつり)

Local: Miyoshi

Data: 5 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h30 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento não é realizado

Quantidade de disparos: aprox. 1.200

Estacionamento: 1.800 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Toyoake Natsu Matsuri (豊明夏まつり)

Local: Toyoake

Data: 6 de agosto de 2017 (domingo)* / Horário: das 20h às 20h30

*A realização do evento em caso de más condições climáticas será determinada na hora

Quantidade de disparos: aprox. 1.100

Não há estacionamento no local

Localização, veja aqui

48º Tokai Matsuri Hanabi Taikai (第48回東海まつり花火大会)

Local: Tokai

Data: 12 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h20 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 4.000

Estacionamento: 1.700 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

Shinshiro Noryo Hanabi Taikai (新城納涼花火大会)

Local: Shinshiro

Data: 13 de agosto de 2017 (domingo)* / Horário: das 19h10 às 20h45

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: 800 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

69º Nishio Yonezu no Kawa Matsuri (第69回西尾・米津の川まつり)

Local: Nishio

Data: 15 de agosto de 2017 (terça-feira)* / Horário: das 19h30 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento será transferido para o dia 3/set (dom)

Quantidade de disparos: aprox. 3.000

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

52º Utsumi Chunichi Hanabi Taikai (第52回内海中日花火大会)

Local: Minamichita

Data: 17 de agosto de 2017 (quinta-feira)* / Horário: das 19h às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento será não é realizado

Não há informações sobre quantidade de disparos

Estacionamento: 5.000 vagas (1.500 ienes/dia)

Localização, veja aqui

Kariya Wan Saka Matsuri 2017 Hanabi Taikai (刈谷わんさか祭り2017花火大会)

Local: Kariya

Data: 19 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: a partir das 19h

*Em caso de más condições climáticas o evento é realizado

Não há informações sobre quantidade de disparos

Não há estacionamento no local

Localização, veja aqui

Genki no Deru Hanabi Taikai in Mihama 『Toppu Presents Big Ban 2017』元気の出る花火大会 in MIHAMA『トップ Presents ビッグバン 2017』

Local: Mihama

Data: 19 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h15 às 20h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: 10.000 (previsão)

Estacionamento: 1.000 vagas (pago)

Localização, veja aqui

4º Shinmaiko Beach Festival Hanabi Taikai (第4回 新舞子ビーチフェスティバル花火大会)

Local: Chita

Data: 26 de agosto de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 20h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: ainda não decidido

Estacionamento: 1.400 vagas

Localização, veja aqui

Tahara Matsuri (田原祭り)

Local: Tahara

Data: 17 de setembro de 2017 (domingo)* / Horário: das 17h30 às 21h30

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 4.000

Estacionamento: 300 vagas (gratuito)

Localização, veja aqui

2017 Konan Shimin Hanabi Taikai (2017江南市民花火大会)

Local: Konan

Data: 21 de outubro de 2017 (sábado)* / Horário: das 19h às 20h

*Em caso de más condições climáticas o evento é transferido para o dia seguinte

Quantidade de disparos: aprox. 2.000

Estacionamento: gratuito

Localização, veja aqui

Com base no site Walkerplus